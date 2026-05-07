Sentencian a 50 años de prisión a 12 secuestradores y homicidas en Tamaulipas

Un tribunal sentenció a 50 años de cárcel a 12 integrantes de una banda delictiva dedicada al secuestro, homicidio y extorsión en Reynosa, Tamaulipas, informó este jueves la Fiscalía General de Justicia del Estado.

De acuerdo con el organismo, los condenados fueron identificados como José Joaquín “G”, Rosemberg, Esaú “G”, Raymundo “G”, Manuel “R”, Juan Manuel “I”, Júnior Iván “V”, Daniel Alejandro “A”, Adrián “C”, Kevin “M”, Heriberto “P” y Francisco “M”.

La Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión presentó ante el tribunal las pruebas que acreditaron que todos ellos integraban una célula criminal con operación en el municipio de Reynosa.

Las investigaciones arrojaron que el grupo no seguía un patrón fijo para secuestrar: sus víctimas eran comerciantes, ciudadanos comunes y personas foráneas.

Los secuestros se cometieron entre 2023 y 2024, hasta que las autoridades lograron detenerlos y ponerlos a disposición de un fiscal, quien a su vez turnó el caso al tribunal.

Actualmente, los sentenciados enfrentan más de diez carpetas de investigación adicionales.

Entre ellas figuran homicidios, ya que algunos de los secuestros derivaron en la privación de la vida de las víctimas.

Las personas sentenciadas Foto: Especial

JCS