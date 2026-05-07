Siniestro en Sinaloa: Mueren 5 personas tras fuerte incendio en plaza comercial

El menos cinco muertos y unas 30 personas heridas es el saldo preliminar de un incendio en una plaza comercial de la ciudad de Los Mochis, al norte del estado.

Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para intentar sofocar las llamas y en busca de más personas atrapadas dentro de la plaza, con apoyo de cuerpos de rescate y agentes de otros municipios.

El vicefiscal regional de la zona norte, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, confirmó el fallecimiento de cinco personas, de las cuales, unas cuatro podrían estar identificadas.

Reproducir

Además, se dio a conocer una lista de 30 personas trasladadas a distritos hospitales, entre ellas un menor de 8 años de edad, pero otras han estado siendo atendidas afuera del inmueble.

Entre gritos, algunas personas salieron corriendo, mientras las llamas y el humo aumentaban su intensidad, algunas personas alcanzaron a grabar el momento en que parte del techo de derrumba, antes de lograr salir.

Las autoridades reportaron que, el incendio comenzó alrededor de las 14:00 horas en la Plaza Fiesta Las Palmas, pero hasta el momento desconocen los motivos del siniestro.

Debido a la movilización en el sitio, las autoridades han pedido no aproximarse hasta que concluyan los trabajos, por el riesgo que representa para las personas.

Las autoridades han insistido en que se trata de un saldo preliminar, y estarán actualizando los datos para que las personas encuentren a sus familiares, si es que resultaron heridas.