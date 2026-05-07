Sheinbaum asegura que gobierno de Chihuahua colaboró con EU fuera de la Constitución

Tras el reclamo que hizo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos por la defensa hacia el gobernador con licencia Rubén Rocha, mientras que ella es atacada por “desmantelar un narcolaboratorio”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió que es falsa la percepción de la mandataria panista, pues su error fue colaborar con Estados Unidos desviándose del marco de la Constitución.

Es falso lo que dice. Es falso y es notorio. A nadie se le persigue si no hay pruebas. Ahora, lo que hay en Chihuahua es colaboración con el gobierno de México. Ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, consideró.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la jefa de Estado, reiteró que existe una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). La gobernadora del PAN, Maru Campos, criticó que, al gobernador con licencia de Sinaloa, el Rubén Rocha, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, se le defiende a "capa y espada", mientras que a ella la atacan "por desmantelar un narcolaboratorio".

⚖️ Caso: Sheinbaum vs Maru Campos 👉 Haz clic en cada bloque para desplegar información. 🇲🇽 Caso Chihuahua - CIA El conflicto surgió tras revelarse la participación de agentes estadounidenses en operativos antidrogas en Chihuahua. 🕵️ Operativo Participación de agentes extranjeros.

Operativo contra narcolaboratorios.

Investigaciones federales posteriores. 🏛️ Sheinbaum Defensa de la soberanía nacional.

Cuestionamiento sobre autorización oficial.

Petición de explicaciones al estado. 👩‍⚖️ Maru Campos Defendió la cooperación internacional.

Negó violaciones legales.

Respaldó coordinación en seguridad. ⚠️ Debate Soberanía nacional.

Cooperación con EE.UU.

Facultades federales y estatales. Fuentes periodísticas nacionales.

Los antecedentes del caso

El conflicto político surgió entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que se revelara la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad realizados en territorio chihuahuense.

El caso tomó relevancia nacional después de diversos reportes periodísticos que señalaron que elementos estadunidenses habrían colaborado en acciones contra laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico, sin que existiera una notificación formal a las autoridades mexicanas correspondientes.

Derivado de lo anterior, la presidenta Sheinbaum afirmó que cualquier operación extranjera dentro del país debe respetar estrictamente la soberanía nacional y seguir los canales oficiales de coordinación con el gobierno federal.

En respuesta, la gobernadora Maru Campos defendió las acciones realizadas por su administración y aseguró que Chihuahua mantiene mecanismos de cooperación en materia de seguridad con autoridades de Estados Unidos debido al impacto del crimen organizado en la región fronteriza.

Campos negó haber actuado fuera de la ley y sostuvo que la prioridad de su gobierno es combatir a los grupos criminales que operan en el estado.

El caso abrió un intenso debate político y jurídico sobre los límites de la colaboración entre gobiernos estatales mexicanos y agencias extranjeras de seguridad. Hasta el momento, autoridades federales no han confirmado oficialmente la participación directa de agentes de la CIA en los operativos, aunque se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades en la cooperación bilateral de seguridad.

fdm