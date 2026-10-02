EU ha enviado a México más de 370 criminales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha entregado a autoridades mexicanas a más 370 personas prófugas de la justicia de enero de 2025 a la fecha, informó ayer el embajador estadunidense en México, Ronald Johnson.

De acuerdo con el reporte del diplomático, el último envío de personas con órdenes de captura en nuestro país fue de 20 personas y aseguró que se encontraban en calidad de fugitivos en Estados Unidos.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México Foto: Cuartoscuro

Más de 20 fugitivos adicionales buscados en México han sido entregados a las autoridades mexicanas, sumándose a los más de 350 ya devueltos desde el inicio de la administración Trump”, dijo el embajador en la plataforma X.

Señaló que estas entregas de sujetos que arrastran deudas con la justicia, es parte de las acciones de colaboración con el gobierno mexicano.

“Se les busca por delitos graves que incluyen vínculos con organizaciones narcoterroristas, asesinato, lavado de dinero, secuestro, intento de asesinato, agresión, robo, violencia doméstica, posesión de drogas y delitos relacionados con drogas peligrosas. Estas devoluciones forman parte de los esfuerzos compartidos de nuestros países para hacer rendir cuentas a los criminales.

“Cuando trabajamos juntos, enviamos un mensaje claro: no importa a dónde huyan, serán encontrados y llevados ante la justicia”, afirmó.

A la par de los procesos formales de extradición, los gobiernos de Estados Unidos y México han coordinado acciones de deportación o expulsión directa de personas requeridas por la justicia a través de mecanismos como la Ley de Seguridad Nacional, en el caso de México.

El embajador Ronald Johnson resaltó la cooperación entre México y Estados Unidos en protección civil, durante la apertura de la Escuela Nacional de Protección Civil. Especial

En el mismo lapso, México ha entregado en tres diferentes momentos 92 criminales de alto perfil que tenían procesos abiertos en los Estados Unidos por delitos graves como narcoterrorismo, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.

Estas acciones han sido coordinadas principalmente por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, el Servicio de Alguaciles, la DEA y la Oficina de Asuntos de Narcóticos Internacionales del Departamento de Estado, en colaboración directa con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fuerzas armadas mexicanas.