Ronald Johnson reconoce a México por detención del “Bebo”, operador del Cártel del Golfo

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, reconoció a las Fuerzas Armadas de México que en diversos operativos y cateos lograron la detención de diversos sujetos, entre ellos Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo y vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

En 19 cateos realizados en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas también se aseguraron 13 inmuebles, dos aeronaves, 50 vehículos, 107 remolques tipo cisterna, 84 tractocamiones, 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras, 4 tanques, alrededor de 500 mil litros de combustible, además de metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo., según reportó el Gabinete de Seguridad.

En un mensaje, el representante diplomático aplaudió "a las autoridades mexicanas por estas operaciones dirigidas a las redes criminales más amplias que sostienen a los cárteles y organizaciones terroristas. Estas incautaciones —combustible, aeronaves, vehículos, propiedades, drogas, efectivo y otros activos— muestran cómo sus redes se extienden a través de múltiples negocios ilícitos. Por eso estamos persiguiendo a toda la red”.

Agregó que solo con el trabajo conjunto se podrá desmantelar esta red de apoyo financiero con que cuentan los carteles, considerados como organizaciones terroristas. “No importa cuán lejos lleguen sus operaciones, cuando nuestros países trabajan juntos, las redes criminales y terroristas no tienen dónde esconderse”.

De acuerdo con información del Gobierno de México, Jesús Manuel “N”, cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Defensa captura a “Bebo”, operador financiero del CDG

Por David Vicenteño

Jesús Manuel “N”, alias “El Bebo”, señalado como presunto operador del Cártel del Golfo (CDG), fue detenido, junto con dos personas más, durante un operativo simultáneo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León.

La dependencia detalló que, a partir de trabajos de Inteligencia Militar Central, entre el 24 y 25 de septiembre pasado, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como personal de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentaron 19 Órdenes Técnicas de Investigación, cateos, en esas entidades.

Las investigaciones establecieron que “El Bebo”, comercializaba hidrocarburo ilícito para la facción “Metros” del CDG en Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León, por lo que contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se indicó que el detenido está vinculado a una red de contrabando fiscal de hidrocarburos procedente del extranjero; trabaja directamente bajo las órdenes de Cesar N (a) “Primito”, jefe de la facción “Metros”.