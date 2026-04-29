Combate a la corrupción y crimen trasnacional, prioridad compartida tras caso Rubén Rocha: embajada de EU 

La embajada de Estados Unidos en México fijó su postura luego de la presentación de cargos penales en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras personas, y enfatizó que el combate a la corrupción y a la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.

En una declaración oficial fechada el 29 de abril de 2026, la representación diplomática señaló que tomó nota de las imputaciones realizadas por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y reiteró el compromiso del gobierno estadunidense de fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho.

"El combate a la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México", destaca el documento.

Seguridad, prioridad bilateral

La embajada de Estados Unidos subrayó que ambos gobiernos coinciden en la necesidad de enfrentar las redes delictivas que operan a nivel internacional, así como de frenar las prácticas de corrupción que facilitan su funcionamiento.

En ese sentido, indicó que continuará la cooperación con autoridades mexicanas para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad en ambos países.

"Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartido y el Estado de derecho", puntualizó el embajador en la declaración tras los cargos dados a conocer contra el gobernador de Sinaloa.

Además, sostuvo que los ciudadanos de México y Estados Unidos demandan acciones firmes frente a estos problemas, por lo que la coordinación bilateral seguirá siendo un eje clave.

Sin entrar en detalles sobre el caso ya que sigue en curso, la embajada estadunidense dejó en claro que las conductas relacionadas con corrupción que beneficien al crimen organizado serán investigadas y procesadas en todos los casos en los que aplique la jurisdicción estadunidense.

Rubén Rocha, bajo la lupa de EU

Autoridades de Estados Unidos acusaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de presuntos vínculos con integrantes del cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como Los Chapitos, la cual, de acuerdo con la acusación, lo ayudó a llegar a la gubernatura del estado a cambio de protección de sus actividades delictiva.

Las imputaciones fueron presentadas ante una corte federal en Nueva York como parte de investigaciones en curso relacionadas con delincuencia organizada y tráfico de drogas. Junto con Rocha Moya fueron acusados otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes se señala de tres cargos:

Conspiración para la importación de narcóticos.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Al gobernador de Sinaloa se le señala de haber permitido que Los Chapitos operen con impunidad en el estado e incluso -de acuerdo con Estados Unidos-, les permitió colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público.

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