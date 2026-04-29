Juan Valenzuela Milán, excomandante de la policía municipal, acusado por EU

Juan Valenzuela Millán, quien fungió como mando de la Policía Estatal de Sinaloa, es descrito por las agencias estadunidenses como el "facilitador de la violencia".

Su caso es el ejemplo que utiliza el Departamento de Justicia para demostrar cómo el Cártel de Sinaloa logró infiltrar las policías municipales para convertirlas en una extensión de su propio ejército de sicarios.

El perfil de Valenzuela Millán, conocido en el ámbito policial y criminal como "Juanito", ha cobrado una relevancia crítica en las últimas horas tras ser incluido en la lista de funcionarios sinaloenses acusados formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en abril de 2026.

A diferencia del perfil académico de Rocha Moya, Valenzuela Millán representa el brazo operativo y la corrupción en el nivel táctico de las corporaciones de seguridad.

Excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán, funcionó como el enlace directo entre la policía local y la facción de Los Chapitos. Su posición le permitía tener control sobre las patrullas, los cuadrantes de vigilancia y la respuesta inmediata en la capital de Sinaloa.

Valenzuela Millán no solo es acusado de narcotráfico, sino de crímenes que conllevan una carga moral y judicial mucho más pesada en el sistema estadounidense:

Se le señala por haber participado directamente en el secuestro y posterior ejecución de Alexander Meza León, quien colaboraba con las autoridades estadounidenses, en concreto con la DEA.

Según el expediente en el Distrito Sur de Nueva York, Valenzuela Millán utilizaba agentes y recursos municipales para detener a personas señaladas por el cártel y entregarlas vivas a los sicarios.

También protegía rutas al facilitar el tránsito de cargamentos de fentanilo y metanfetaminas, asegurando que las patrullas bajo su mando no interfirieran con los vehículos del grupo criminal.

De los diez funcionarios señalados en el reciente informe (incluyendo al gobernador Rocha Moya), Juan Valenzuela Millán enfrenta el panorama más sombrío. Es el único del grupo cuya acusación incluye cargos que conllevan cadena perpetua obligatoria bajo las leyes federales de EE. UU., debido a la gravedad de los homicidios y el uso de ametralladoras en la comisión de delitos de narcotráfico.