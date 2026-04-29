Rocha Moya niega acusaciones de EU; denuncia ataque político

Luego de darse a conocer las imputaciones formuladas por Estados Unidos, particularmente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, sobre el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien presuntamente utilizó junto con nueve colaboradores más sus cargos públicos para proteger al Cártel de Sinaloa, éste rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos en su contra.

Bajo esta premisa, el actual mandatario estatal aseguró que los dichos carecen de veracidad y fundamento. En un posicionamiento público en sus redes sociales, el gobernador sostuvo que las acusaciones serán desmentidas “con toda contundencia, en el momento oportuno”, al tiempo que afirmó que el caso trasciende el ámbito personal y se inscribe en un contexto político más amplio.

El ataque no es únicamente a mi persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus liderazgos y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, expresó.

Asimismo, señaló que las imputaciones forman parte de una “perversa estrategia” que busca vulnerar el orden constitucional del país, particularmente en lo referente a la soberanía nacional.

Aunado a lo anterior, Rocha Moya dirigió un mensaje a la ciudadanía de Sinaloa, asegurando que con “valor y dignidad” se demostrará la falta de sustento de las acusaciones, las cuales calificó como una calumnia.

fdm