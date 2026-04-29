Ligan a Gerardo Mérida Sánchez exintegrante de la Defensa al caso de Rocha Moya en EU

Estados Unidos imputó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en la entidad, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Entre los señalados destaca Gerardo Mérida Sánchez, quien en su momento dejó su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El exservidor público, es originario de Poza Rica, Veracruz, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la seguridad y la defensa nacional.

Asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad en Sinaloa, el 4 de septiembre de 2023, acompañado por el general brigadier en retiro Leoncio Pedro García como subsecretario. Su llegada fue vista como una oportunidad para mejorar los índices de seguridad en el estado.

Trayectoria militar y académica

Mérida Sánchez es general de división en retiro desde 2022. Durante su gestión al frente de la seguridad pública estatal, se comprometió a reducir la incidencia delictiva y a preservar la tranquilidad en Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, es licenciado en Derecho y en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra, además de contar con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

A lo largo de su carrera militar, ocupó diversos cargos de relevancia, entre ellos:

Comandante del mando especial “Mante” en Tamaulipas.

Comandante del mando especial “Mante” en Tamaulipas. Comandante de la 21 Zona Militar en Morelia, Michoacán.

Comandante de la 44 Zona Militar en Miahuatlán, Oaxaca.

Comandante de la 25 Zona Militar en Puebla.

Asimismo, desempeñó funciones estratégicas dentro del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde fue subjefe y jefe en áreas clave como inteligencia, operaciones y logística. También fungió como director de la Escuela Militar de Inteligencia.

Cabe mencionar que la imputación por parte de autoridades estadunidenses se da en un momento crítico para Sinaloa, una de las entidades más afectadas por la violencia vinculada al crimen organizado, y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

fdm