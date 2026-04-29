Alcalde, vicefiscal, mandos… además de Rocha Moya, entre los acusados por EU

El fiscal federal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, sostienen que los acusados no solo protegían a líderes criminales, sino que también obstruían la justicia y facilitaban operaciones transnacionales.

Presuntamente protegieron a los líderes del cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; proporcionaron información confidencial (...) y permitieron actos de violencia brutal sin consecuencias”, señala el documento oficial.

Juan de Dios Gámez Mendívil entre acusaciones federales

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien en marzo pasado alcanzó uno de los niveles más altos de aprobación según la firma Demoscópico Digital, enfrenta ahora una de las crisis más graves de su carrera política. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluye en una acusación formal por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos.

De acuerdo con el documento judicial, el edil habría desempeñado un papel clave dentro de la estructura criminal al ordenar a la Policía Municipal proteger cargamentos de droga, tanto en resguardo dentro de la ciudad como en tránsito hacia la frontera norte. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta presunta red de protección institucional permitió consolidar el control territorial del grupo criminal.

La acusación también señala que la administración municipal habría filtrado información confidencial sobre operativos policiales y militares, incluidos aquellos coordinados con agencias estadounidenses. Esta presunta colaboración, según la DEA, facilitó que integrantes del cártel operaran con impunidad y violencia extrema.

El caso ha sido asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, reconocida por llevar procesos de alto perfil en materia de narcotráfico. Aunque Gámez Mendívil permanece en México, las autoridades estadounidenses han reiterado su intención de perseguir judicialmente a las redes de apoyo del crimen organizado.

Enrique Díaz Vega. Crecimiento patrimonial bajo la lupa

El exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, figura también entre los señalados. De acuerdo con registros públicos de DeclaraNet, sus ingresos reportaron un incremento notable al pasar de 545 mil a 868 mil pesos mensuales en tres años.

El funcionario habría adquirido bienes inmuebles y vehículos de lujo, además de facilitar contratos gubernamentales a empresas privadas. En su momento, Díaz Vega se definió como “un guerrero de la cuarta transformación”, alineado políticamente con Rocha Moya.

Dámaso Castro Saavedra. Controversias en la Fiscalía estatal

El vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, con más de dos décadas en la institución, ha defendido públicamente el actuar de la Fiscalía de Sinaloa frente a cuestionamientos federales.

Tras el asesinato del diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda en 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó irregularidades en la investigación inicial, como la falta de preservación de evidencia y la incineración del cuerpo, contraria a protocolos forenses. Castro Saavedra rechazó dichas acusaciones y sostuvo que la dependencia no autorizó esas acciones.

Especial

Mandos policiales. Estructura operativa bajo sospecha

Las acusaciones estadounidenses también alcanzan a mandos clave de corporaciones de seguridad:

Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la policía de investigación, enfrentan cargos por conspiración para el tráfico de narcóticos y posesión de armamento de alto poder, con penas que podrían alcanzar la cadena perpetua.

Gerardo Mérida Sánchez. Renuncia en medio de la violencia

El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, renunció en diciembre de 2024 en un contexto marcado por la escalada de violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa, particularmente entre Los Chapitos y La Mayiza.

Su salida se produjo tras más de 100 días de enfrentamientos y en medio de operativos federales reforzados, así como tras el asesinato de un agente vinculado a la Secretaría de Seguridad federal.

José Antonio Dionisio Hipólito. Presuntos sobornos El exsubdirector de la policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, es acusado de recibir sobornos mensuales del cártel, permitir la venta abierta de drogas y manipular registros de detenciones para favorecer a miembros de la organización criminal.

Las autoridades estadounidenses sostienen que incluso habría facilitado municiones para rifles de asalto, fortaleciendo la capacidad operativa del grupo delictivo.

Juan Valenzuela Milán. Violencia extrema y colaboración directa

Uno de los señalamientos más graves recae sobre Juan Valenzuela Milán, excomandante de la policía municipal. Según la acusación, habría puesto a la corporación al servicio directo del cártel, utilizando patrullas oficiales para transportar droga, incluido fentanilo.

El expediente judicial indica que bajo su mando se perpetró el secuestro de un informante de la DEA y su familia, quienes posteriormente fueron asesinados. Este caso incluye cargos por secuestro con resultado de muerte, lo que implica cadena perpetua obligatoria.

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