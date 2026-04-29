Sujeto se queda en prisión preventiva por intentar quemar a mujer con gasolina

La Fiscalía del estado de Morelos obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Ricardo “N”, identificado como probable responsable de golpear y rociar gasolina a una mujer para prenderle fuego intentando privarla de la vida.

Al celebrar la audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, en Xochitepec, el juez determinó vincular a proceso al masculino por el delito de feminicidio en grado de tentativa y ordenó prisión preventiva como medida cautelar.

Además, estableció tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos se suscitaron el pasado 18 de febrero de 2026, cuando la mujer se encontraba descansando en su domicilio en el municipio de Cuernavaca.

Ahí arribó Ricardo “N”, quien aparentemente sin motivo alguno la golpeó y le roció gasolina para prenderle fuego intentando privarla de la vida, sin embargo, la mujer fue auxiliada por su hijo y trasladada a un hospital, en donde quedó internada, mientras el agresor escapó.

Tras activarse el Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, la Fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación de Ricardo “N”.

Así, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para llevarlo ante el juez que lo vinculó a proceso.

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JCS