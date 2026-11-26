La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) autorizó a SpaceX, la empresa de Elon Musk, a lanzar hasta un millón de satélites como parte de su proyecto para construir centros de datos en el espacio, una iniciativa que busca procesar grandes cantidades de información y ampliar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de inteligencia artificial.

La autorización, concedida hasta 2040, permitirá avanzar con la constelación denominada Starmind, que estará integrada por satélites capaces de procesar información en órbita y transmitirla posteriormente a la Tierra.

De acuerdo con un documento publicado por la FCC, el sistema procesará "cantidades masivas de datos para que sean usados aquí en la Tierra".

El presidente del organismo regulador, Brendan Carr, defendió la decisión y aseguró que el proyecto forma parte de la estrategia tecnológica estadounidense.

Estados Unidos está conduciendo al mundo a la era de la superinteligencia", declaró Carr, quien agregó que los centros de datos serán "esenciales para apoyar el liderazgo de Estados Unidos en materia de superinteligencia".

La administración Trump autorizó a SpaceX, la empresa de Elon Musk, a lanzar hasta un millón de satélites como parte de su plan para construir centros de datos en el espacio AFP

Planea construir centros de datos con satélites en órbita

El proyecto de centros de datos espaciales de SpaceX contempla una red de satélites ubicados en órbita baja y próximos entre sí para mantener una conexión confiable.

A diferencia de los centros de procesamiento instalados en la Tierra, esta infraestructura aprovecharía la exposición constante a la energía solar para alimentar sus operaciones.

En el caso de Starmind, los satélites se comunicarán con la constelación Starlink, también propiedad de SpaceX, que se encargará de transmitir los datos hacia el planeta.

La iniciativa busca aprovechar las condiciones del espacio para desarrollar una infraestructura de procesamiento de información a gran escala, en un momento en que las empresas tecnológicas incrementan sus inversiones en inteligencia artificial.

Exterior de la sede de SpaceX en Hawthorne, California, visto el 22 de julio de 2018. AFP

Elon Musk prevé los primeros lanzamientos para 2027

Elon Musk había adelantado en agosto que SpaceX buscaría colocar los primeros satélites de este proyecto en órbita durante el cuarto trimestre de 2027, con un incremento del ritmo de despliegue a partir de 2028.

Para desarrollar la infraestructura, la compañía también alcanzó un acuerdo con Nvidia, que proporcionará sus procesadores de última generación Vera Rubin, diseñados para operar en el entorno espacial.

SpaceX cuenta con una ventaja logística frente a otros competidores: dispone de sus propios cohetes lanzadores, que ya han realizado cientos de misiones y permiten transportar cargas al espacio sin depender completamente de proveedores externos.

Google y Blue Origin desarrollan centros de datos espaciales

La autorización a SpaceX se produce en medio de una creciente competencia por desarrollar centros de datos en el espacio.

Google trabaja en el programa Suncatcher, mientras que Blue Origin presentó ante la FCC una solicitud relacionada con su iniciativa Project Sunrise.

También participa la empresa emergente Starcloud, que consiguió operar desde un satélite un procesador gráfico de última generación, conocido como GPU, a finales de 2025. Google reportó un avance similar en octubre.

Los proyectos comparten el objetivo de trasladar parte de la infraestructura informática fuera de la Tierra, aunque existen diferencias en los sistemas de comunicación y procesamiento que utilizarán.

Advierten sobre el impacto de un millón de satélites

La autorización de la FCC generó preocupación entre especialistas y organizaciones científicas por las posibles consecuencias de una constelación de semejante tamaño.

La Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS) manifestó estar "desanimada y consternada" por la decisión y advirtió que el proyecto podría afectar décadas de inversiones en instalaciones dedicadas a la investigación astronómica.

"La constelación propuesta significaría socavar décadas de inversiones federales en instalaciones astronómicas y la capacidad de los astrónomos y de la gente de disfrutar y estudiar el cielo nocturno", señaló la organización.

La AAS también alertó que los satélites podrían ser más grandes, brillantes y numerosos que otras estructuras actualmente en órbita.

Por esa razón, advirtió que serían visibles durante largos periodos en el cielo nocturno, lo que podría interferir con las observaciones científicas y el estudio del universo.

Riesgos tecnológicos y ambientales de los centros de datos

Además del impacto sobre la astronomía, los especialistas identificaron obstáculos técnicos que todavía deben resolverse antes de que esta infraestructura pueda operar a gran escala.

Uno de los principales desafíos es conseguir que los procesadores resistan los elevados niveles de radiación presentes en el espacio. También deberán soportar temperaturas extremas y evitar daños provocados por residuos espaciales y micrometeoritos.

Jan Hasselman, abogado de la organización ambiental Earthjustice, también cuestionó las posibles consecuencias de ampliar las constelaciones de satélites.

Expandir fragmentados satélites en el espacio tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y también en el futuro de nuestro planeta", advirtió en un comunicado.

Las preocupaciones se relacionan con el incremento de objetos en órbita y los posibles efectos sobre el medio ambiente espacial, la investigación científica y las actividades que dependen de observaciones astronómicas.