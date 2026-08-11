EU acusa de narcoterrorismo a cuatro mexicanos del CJNG; canjeaban fentanilo por armas europeas

Estados Unidos acusó el martes a cuatro mexicanos por narcoterrorismo, al intercambiar armas y explosivos de la República Checa por fentanilo, para abastecer en México al CJNG.

Por lo menos dos de los acusados comenzaron a comprar en febrero pasado “ametralladoras y artefactos explosivos de la República Checa para cometer en México actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares mexicanos”, informó el Departamento de Justicia.

“Estas armas incluían diferentes tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones”, añadió.

“A cambio de las armas, los acusados pagaron con fentanilo y metanfetamina en Estados Unidos para su distribución”, aseguró el departamento.

Los cuatro acusados fueron arrestados en Chequia en junio de 2026.

Aunque la información no dice específicamente si se relaciona directamente, agregó que “el 12 de junio de 2026, las autoridades mexicanas desmantelaron el laboratorio de opioides sintéticos de Díaz Jiménez en Zapopan, Jalisco, México”.

Los cuatro acusados —Edgar Alejandro López Velasco, Noe Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales— están afiliados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dijo el departamento.

Aseguró que López Velasco era lugarteniente del CJNG; Díaz Jiménez traficante de fentanilo con un laboratorio clandestino en México; Gaxiola López intermediario en el tráfico de narcóticos y armas; y Alvarado Morales representante de otro lugarteniente del CJNG.

López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados al Distrito Central de Florida y ayer comparecieron por primera vez ante el juez.

El gobierno de Estados Unidos “solicita una orden de decomiso de las ganancias derivadas de la conducta delictiva imputada”, dijo la fiscalía en Florida.