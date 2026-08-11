Tráiler cargado con cebada intenta ganarle paso al tren y es arrollado

Un tráiler cargado con bagazo de cebada fue impactado por un tren la tarde de este martes en un cruce ferroviario de la comunidad de Acopinalco, perteneciente al municipio de Apan, Hidalgo, luego de que presuntamente intentara atravesar las vías antes del paso del convoy.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil municipal, el ferrocarril alcanzó la parte posterior del remolque y provocó daños materiales en la caja de la unidad de carga. A pesar de la fuerza del impacto, no se reportaron personas lesionadas.

Accidente en el que un tren arrolló a un tráiler que intentó ganarle el paso Foto: Especial

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Apan para realizar la evaluación de riesgos y coordinar las maniobras necesarias. En las labores también participaron corporaciones de Protección Civil y Seguridad Pública del municipio de Emiliano Zapata, además de efectivos de la Policía Estatal.

Una vez concluidas las acciones de atención y aseguramiento del área, la vía férrea fue liberada y el tránsito ferroviario pudo reanudarse con normalidad.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la prioridad de paso del tren y extremar precauciones al aproximarse a cruces ferroviarios, a fin de evitar accidentes que puedan poner en riesgo la vida de las personas y afectar la circulación en la zona.

Accidente en el que un tren arrolló a un tráiler que intentó ganarle el paso Foto: Especial

Choca tráiler contra dos autos en el Arco Norte

Un aparatoso accidente registrado sobre la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Atitalaquia, Hidalgo, dejó como saldo cinco personas lesionadas luego de que un tráiler colisionó contra dos vehículos particulares y las unidades se incendiaran tras el impacto.

El percance ocurrió en el kilómetro 90, en dirección de Pachuca hacia Tula. Testigos alertaron a los servicios de emergencia al observar que, tras la colisión, el tractocamión y los automóviles comenzaron a arder, lo que obligó al cierre parcial de la circulación mientras se desarrollaban las labores de auxilio.

Accidente en el que un tráiler arrolló dos vehículos en el Arco Norte Foto: Especial

Paramédicos de la Cruz Roja que operan en la autopista brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes de los vehículos involucrados y trasladaron a las cinco personas lesionadas a centros médicos para una valoración más completa. Las autoridades informaron que, de manera preliminar, las heridas no ponían en riesgo la vida de los afectados.

Accidente en el que un tráiler arrolló dos vehículos en el Arco Norte Foto: Especial

Bomberos y personal de Protección Civil trabajaron durante varios minutos para controlar y extinguir el incendio, mientras elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y corporaciones municipales resguardaron el área y coordinaron el tránsito vehicular.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar la causa del accidente y deslindar responsabilidades por el siniestro que provocó importantes afectaciones a la circulación sobre esta vía de cuota.