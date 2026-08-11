Desaparecerán prepas militarizadas en Nuevo León

Las preparatorias militarizadas llegaron a su fin en Nuevo León para dar paso a las prepas ciudadanas que incluirán en su currículo inteligencia artificial, inglés y ciencias, informó el gobernador del estado, Samuel García, este martes.

Durante un evento de rehabilitación de instalaciones en la escuela primaria Profesor Anastacio A Treviño, el mandatario habló sobre el tema de las preparatorias militarizadas en la entidad.

“Hoy les quiero decir que conforme a la instrucción que dio la presidenta (Claudia Sheinbaum) vamos a hacer las nuevas prepas ciudadanas, son 11 once prepas, más de 6 mil jóvenes. Se van a transformar sin ninguna afectación las prepas militarizadas, se van a hacer las prepas ciudadanas”, dijo

Añadió que se va a cambiar la currícula para mejoras en el programa de estudios.

“Vamos a meterle inteligencia artificial, tecnologías, ciencias, inglés y muchas más al currículo, para que nuestros jóvenes salgan preparados para jalar”, sostuvo.

La SEP dio instrucciones para que a partir del inicio del ciclo escolar 2026-2027, las escuelas militarizadas ya no puedan operar en el país.

Dicha decisión surgió después del feminicidio de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, que participaba en un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas.