Tere Jiménez inaugura la primera etapa del parque industrial San Marcos Valley

Con una inversión inicial de 1,700 millones de pesos y una proyección de atracción de capital extranjero por 1,100 millones de dólares, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, inauguró la primera etapa del Parque Industrial San Marcos Valley. El complejo, que abarca una superficie total de 140 hectáreas en el sur de la capital, contempla la generación de 9,000 empleos directos y 36,000 indirectos, al tiempo que ofrecerá capacidad operativa para albergar entre 20 y 30 empresas nacionales e internacionales.

La mandataria estatal subrayó que la consolidación de esta infraestructura responde a la necesidad de mantener el dinamismo económico de la entidad mediante la atracción de capitales de alto valor. “Las empresas tienen la tarea de innovar, producir, competir y generar valor; los gobiernos tenemos la responsabilidad de facilitar las condiciones para que las inversiones puedan desarrollarse en Aguascalientes. En el Gigante de México trabajamos juntos para que los proyectos avancen, la economía se fortalezca y más personas encuentren oportunidades de empleo, porque el empleo es nuestro principal programa social”, manifestó la titular del Ejecutivo estatal.

Por su parte, José Arturo Crespo Pavón, directivo financiero de Lintel-San Marcos Valley, puntualizó que la fase recién aperturada abarca 30 hectáreas debidamente urbanizadas y dotadas de servicios. Indicó que el desarrollo está diseñado para atender las demandas de sectores estratégicos como la industria automotriz, componentes electrónicos, tecnología, manufactura avanzada, salud y logística. “Con esta inversión reafirmamos nuestra confianza en Aguascalientes; creemos en su gente, en su capacidad productiva y en el enorme potencial que tiene para consolidarse como uno de los polos industriales más importantes de México”, remarcó el directivo. Con esta obra, la entidad fortalece sus ventajas competitivas y su conectividad en el centro del país.