Grupo armado secuestra y mata a mujer policía en Culiacán

Hombres armados ingresaron a un domicilio para llevarse por la fuerza a una elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, asignada a la seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa.

Se trata de María de los Ángeles Ruíz Salazar, de 35 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Santa Roció, ubicada en las inmediaciones al Aeropuerto Internacional de Culiacán, a poca distancia del centro penitenciario.

De acuerdo al reporte policíaco, un grupo de hombres armados llegaron hasta su domicilio e ingresaron por la fuerza, para después llevársela a bordo de un vehículo particular con rumbo desconocido.

Familiares de María de los Ángeles acudieron a presentar la denuncia y, la Fiscalía General del Estado activó una ficha de búsqueda, al considerar que su integridad pudiera encontrarse en riesgo.

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Pública conformó que se trataba de una agente de seguridad, y solicitó ayuda a la ciudadana para intentar localizarla, asegurando tener un operativo especial de búsqueda, en coordinación con otras autoridades. Sin embargo, hasta el momento se desconoce su paradero.

En su ficha de búsqueda la describen como una mujer de tez banca, de 1.65 metros de altura, complexión robusta, cabello medio y ondulado, en color castaño, con ojos grandes en color café, cejas pobladas, además de boca, labios y nariz de tamaño medio.

Desafortunadamente, horas más tarde, el cuerpo sin vida del elemento de la Secretaría de Seguridad Pública fue localizado en las inmediaciones al Campo El Diez, al sur de la ciudad.

La mujer fue encontrada en medio de un camino de terracería; tenía el rostro cubierto, las manos y pies atados. Las autoridades no informaron de la localización de casquillos en las inmediaciones al cuerpo.

Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones y el cadáver fue enviado al Servicio Médico Forense al concluir las diligencias en sitio, sin revelar las causas de su muerte.

Matan a ciudadano canadiense en casa rodante

Por otra parte, hace un par de días, un hombre con nacionalidad canadiense fue asesinado dentro de una casa rodante, en la sindicatura de El Quelite, localizado unos 40 kilómetros al norte de Mazatlán, donde vivía temporalmente.

La víctima fue identificada como Rafael “N”, de 65 años de edad, quien recién había retornado al catalogado Pueblo Señorial, después de haber sido alertado de un robo al interior de su casa.

Según los vecinos, Rafael había buscado al responsable, acusado de cometer otros robos recientemente, por lo que tuvieron un altercado. Posteriormente, la noche del sábado ocho de agosto, escucharon algunos disparos y dieron aviso a las autoridades, sin saber lo que había ocurrido.

El cuerpo del ciudadano canadiense fue encontrado en la casa rodante, con heridas producidas por arma blanca y algunas por disparo de arma de fuego. Al momento del ataque, la unidad se encontraba estacionada en el poblado El Chapotal, perteneciente a dicha sindicatura.

Al lugar llegaron elementos de las distintas corporaciones policiacas, quienes resguardaron la escena del crimen, mientras agentes investigadores realizaban las primeras diligencias.

Unas horas antes, una pareja fue asesinada en la sindicatura de Villa Unión, y el cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida por la Carretera México 15, en la comunidad de El Venadillo, ambos casos en Mazatlán.

Sin embargo, en los que va del mes, al menos 13 personas han sido asesinadas o localizadas sin vida en el puerto de Mazatlán, incluyendo a cuatro mujeres.

Hasta el momento, ninguna autoridad local se ha pronunciado sobre la muerte del ciudadano consiente, por lo que se desconocen detalles sobre su estancia temporal en el puerto.