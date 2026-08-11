¡Golpe al bolsillo! Sube el precio de la tortilla en Tamaulipas
La industria justificó el alza de un peso tras dos años sin cambios debido al incremento en gas, salarios, impuestos y refacciones.
Tres municipios de la zona sur de Tamaulipas amanecieron con un incremento en el precio de la tortilla y la masa.
De acuerdo con un sondeo en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el costo por kilo subió un peso, para ubicarse en 29 pesos la tortilla, 23 pesos la masa y 30 pesos la tortilla taquera.
El ajuste fue notificado oficialmente por la Federación de Asociaciones de Molineros, Tortilleros y Similares del Sur de Tamaulipas y la Región Norte de Veracruz.
Por su parte, José Enrique Yáñez Reyes, presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado, explicó que cada negocio fija el precio con base en sus costos y que, si bien el precio llevaba dos años sin cambios, la presión de los insumos obligó a ajustarlo.
Detalló que el aumento no solo obedece al precio del maíz, sino también a los gastos de operación: salarios, prestaciones, seguridad social de los trabajadores, impuestos, gas, servicios básicos, refacciones y materiales para la elaboración y comercialización del producto.
Yáñez Reyes agregó que esta situación ha reducido las ganancias y ha provocado el cierre de 40 tortillerías en Tamaulipas, de un total de 2 mil 600 negocios activos en la entidad.
Finalmente, consideró que el precio en el estado ha sido tolerable y puso como ejemplo que en otras regiones del país el kilo de tortilla ha llegado a costar hasta 35 pesos.