¡Golpe al bolsillo! Sube el precio de la tortilla en Tamaulipas

Tres municipios de la zona sur de Tamaulipas amanecieron con un incremento en el precio de la tortilla y la masa.

De acuerdo con un sondeo en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, el costo por kilo subió un peso, para ubicarse en 29 pesos la tortilla, 23 pesos la masa y 30 pesos la tortilla taquera.

El ajuste fue notificado oficialmente por la Federación de Asociaciones de Molineros, Tortilleros y Similares del Sur de Tamaulipas y la Región Norte de Veracruz.

Por su parte, José Enrique Yáñez Reyes, presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla en el estado, explicó que cada negocio fija el precio con base en sus costos y que, si bien el precio llevaba dos años sin cambios, la presión de los insumos obligó a ajustarlo.

Detalló que el aumento no solo obedece al precio del maíz, sino también a los gastos de operación: salarios, prestaciones, seguridad social de los trabajadores, impuestos, gas, servicios básicos, refacciones y materiales para la elaboración y comercialización del producto.

Yáñez Reyes agregó que esta situación ha reducido las ganancias y ha provocado el cierre de 40 tortillerías en Tamaulipas, de un total de 2 mil 600 negocios activos en la entidad.

Finalmente, consideró que el precio en el estado ha sido tolerable y puso como ejemplo que en otras regiones del país el kilo de tortilla ha llegado a costar hasta 35 pesos.