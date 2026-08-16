EU da acceso a México para adquirir drones y sistemas antidrones para combatir al crimen organizado

La embajada de Estados Unidos informó que el Pentágono permitirá a México adquirir drones y sistemas antidrones para combatir al crimen organizado.

Sin mencionar cantidades, la embajada publicó una fotografía en la que en la que muestran las firmas de ese convenio el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, y el general de división Héctor Ávila Alcocer, comandante del Ejército de México.

“Nuestra cooperación en defensa sigue fortaleciéndose. Durante la visita del secretario del Ejército, Driscoll, y @Defensamx1, ambos firmaron una declaración de Intención para fortalecer nuestras capacidades estratégicas y operativas a través de la innovación en defensa y nuevas tecnologías”, informó la embajada a modo de pie de foto.

Esto permitirá a la Secretaría de la Defensa “acceder al mercado digital del Ejército de Estados Unidos para adquirir sistemas aéreos no tripulados y contrasistemas aéreos no tripulados rentables”, agregó.

“Esta tecnología fortalecerá nuestra capacidad para combatir a los cárteles y abordar nuestros desafíos de seguridad compartidos”, dijo la embajada.

Es la primera vez que el Pentágono acuerda vender drones a México para combatir cárteles y al crimen organizado.

La administración del presidente Donald Trump ha acusado reiteradamente a los cárteles en México de emplear drones para ataques a la población civil y a grupos rivales, así como para operaciones de tráfico trasfronterizo de drogas, aunque sin presentar pruebas.

Por otra parte, el embajador Ronald Johnson publicó como su fotografía de la semana una toma en la que aparece con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La foto corresponde a una reunión del 8 de agosto en que ambos funcionarios abordaron la seguridad en la región productora de aguacate de Michoacán.

El embajador incluyó el texto “Nuestra cooperación continúa dando resultados. #JuntosLogramosMás”.