Desmantelan laboratorio clandestino en Michoacán

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino en la comunidad de El Encinal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El hallazgo ocurrió durante patrullajes terrestres de vigilancia realizados por personal naval, como parte de un operativo coordinado con otras instituciones para detectar instalaciones utilizadas por grupos delictivos en la entidad.

Narco laboratorio

Durante el recorrido, los efectivos identificaron un sitio acondicionado para la presunta producción de drogas sintéticas. En el lugar encontraron precursores químicos, diversas sustancias y equipo empleado en los procesos de fabricación de narcóticos.

Narco laboratorio

Los materiales y la infraestructura fueron neutralizados conforme a los protocolos de seguridad. Los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente, que iniciará la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y establecer a qué organización pertenecía el inmueble.

La Semar no dio a conocer la cantidad ni el tipo de sustancias aseguradas. Tampoco informó sobre personas detenidas durante la intervención.

Narco laboratorio

La inhabilitación del laboratorio busca reducir la capacidad de producción y abastecimiento de las organizaciones criminales que operan en Michoacán, así como afectar sus fuentes de financiamiento.

El despliegue forma parte de las acciones emprendidas por las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad para ubicar centros de elaboración y almacenamiento de drogas en la región.