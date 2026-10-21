Toman instalaciones de FES Aragón y anuncian paro de 24 horas

Luego de dos días de intentar llegar a un diálogo con los directivos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, ubicada en Nezahualcóyotl, Estado de México, estudiantes decidieron irse a paro de 24 horas y tomar las instalaciones.

Félix Martínez, estudiante de Economía, explicó que inicialmente los trabajadores de mantenimiento de la Facultad empezaron a inconformarse, debido a que no les entregan los insumos necesarios para que puedan prestar su servicio, además de denunciar acosos laborales y sexuales.

Sin embargo, por el incumplimiento a las demandas de los trabajadores, se sumaron exigencias de los estudiantes, quienes aseguran que en la institución tiene problemas en su infraestructura, además de problemas de seguridad y acoso hacia las alumnas.

Por el incumplimiento a las demandas de los trabajadores, se sumaron exigencias de los estudiantes Foto: Especial

De acuerdo con los directivos de la FES Aragón, este martes acudieron a un encuentro con un grupo de estudiantes, con el propósito de dialogar sobre el pliego petitorio, pero aseguraron que no hubo condiciones para concluir la exposición de las respuestas institucionales.

Sin embargo, los estudiantes afirman que la directora Araceli Romo Cabrera se ha negado a mantener un diálogo con ellos.

Lo único que pedimos es que la directora del plantel estuviera acá presente, ella se fue ayer por la puerta trasera de este edificio que tenemos acá, nos dejó el día de hoy, también estuvo acá y se fue”, añadió Bertha, una de las manifestantes.

Por lo que al no haber acuerdos, el estudiantado decidió llevar a cabo un bloqueo en la avenida Central, posteriormente tomaron las instalaciones y decidieron irse a paro de 24 horas, el que concluiría a las 3 de la tarde de este jueves, pero advierten que de no haber respuesta, éste continuará.