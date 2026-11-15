Semar hunde fragata para creación de arrecife en Tamaulipas

Con el objetivo de fortalecer el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas, el pasado sábado 14 de noviembre, se realizó el hundimiento controlado del casco del ex buque fragata “Victoria” frente a las costas de Matamoros.

La Secretaría de Marina, informó que la operación se realizó a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), en el Sector Naval de Matamoros, conforme a los procedimientos establecidos.

Se contó con la presencia del jefe de Estado Mayor de la Primera Zona Naval, mismo que presidió el evento, en representación del comandante de la Primera Región Naval, entre otras autoridades navales.

El acto tuvo lugar frente a las costas de Matamoros. Cortesía

La Marina destacó que el hundimiento controlado del casco de la ex fragata “Victoria”, se suma a los cascos de los ex buques “Onjuko”, “Zamora”, “Ortega” y “Seri”, colocados en el fondo del mar con lo que se fortalece el Sistema Arrecifal Artificial de Tamaulipas.

Agregó que esto se traduce como el sostenimiento de los ecosistemas marinos naturales, promoción de la investigación científica e incentivo y del turismo ecológico.