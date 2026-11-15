Promueven relaciones libres de violencia con campaña sobre los riesgos del consumo de alcohol

Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de bebidas alcohólicas, se puso en marcha la campaña en redes sociales “Las bebidas alcohólicas cambian la historia. Elimina tu consumo, cuida tus emociones”.

Impulsada por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, la campaña también tiene la finalidad de concientizar a las personas sobre el impacto en las dinámicas de pareja y el consumo de bebidas alcohólicas.

Durante el evento, Yerania Enríquez López, titular de la Conasama, expuso que el hecho de tomar alcohol puede ser un “detonante” de la violencia, pues afecta la capacidad de juicio y autocontrol.

No hay consumo seguro. El consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de conductas violentas, particularmente cuando se presenta en contextos de conflicto o antecedentes de violencia”, señaló.

La funcionaria añadió que el consumo de alcohol guarda una compleja relación con los trastornos de ansiedad y depresivos, así como con la irritabilidad.

“En personas con problemas de ansiedad, el consumo puede dar un alivio momentáneo, con la creencia de ayudar a reducir los miedos y afrontar situaciones con mayor seguridad y menor inhibición.

“No obstante, puede llevar a evitar otras formas de enfrentar los problemas y aumentar el riesgo de normalizar el uso de bebidas alcohólicas y otras sustancias psicoactivas”.

La Secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, aseguró que es necesario reconocer las señales de alerta para prevenir la violencia. Cuartoscuro

Líneas de ayuda

En su oportunidad, la Secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, aseguró que es necesario reconocer las señales de alerta para prevenir la violencia.

Por tanto, señaló que la dependencia federal acompaña a las mujeres a través de la asesoría que ofrecen los Centros LIBRE, donde pueden encontrar abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. También pueden llamar a la Línea 079.

Además, la Conasama, brinda atención gratuita a toda la población a través de la Línea de la Vida, las 24 horas del día los 365 días del año.