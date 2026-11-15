Detiene en Guadalajara a Giancarlo Carrillo, alias “Raptor”, ligado al CJNG
Giancarlo Carrillo Contreras, alias “Raptor” o “Lucifer”, presunto jefe de sicarios y encargado del grupo TAI, vinculado al CJNG, con presencia en Colima, fue detenido.
Giancarlo Carrillo Contreras, alias “Raptor” o “Lucifer”, presunto jefe de sicarios y encargado del grupo Tropas de Alto Impacto (TAI), vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG, con presencia en Colima, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), durante un operativo realizado en Guadalajara, Jalisco.
De acuerdo con las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Carrillo Contreras, es el presunto autor intelectual de hechos de multihomicidio relacionados con la panadería “El Pichón”, ocurridos el 2 de febrero de 2025 y el 14 de abril de 2026.
Los antecedentes del “Raptor” o “Lucifer”, el 4 de mayo de 2022 ingresó al Centro de Reinserción Social de (Cereso) de Colima, bajo los cargos de por homicidio calificado en grado de tentativa, y el 9 de mayo de ese año fue vinculado a proceso, pero el 27 de marzo de 2025 egresó bajo condena condicional, por resolución judicial.
El Gabinete de Segiuridad del Gobierno de México informó que, Carrillo Contreras cuenta con una orden de aprehensión vigente, librada el 10 de octubre de 2025, por el Juzgado Primero Penal de Colima, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Se indicó que la inteligencia y la coordinación interinstitucional permitieron localizar y detener al “Raptor”, señalado como generador de violencia de segundo nivel, con operación para el CJNG en Manzanillo, Colima.
En el operativo de captura participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, la SSPC de Colima y la Policía Municipal de Tlaquepaque.
Las investigaciones establecen que Carrillo Contreras estaba considerado como un objetivo relevante para debilitar la conducción de sus actividades delictivas en ambas entidades.
A Carrillo Contreras le fueron leídos sus derechos, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.