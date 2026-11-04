FES Aragón pide comprensión por retrasos en Línea B del Metro

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón hizo un llamado a la comprensión, solidaridad y colaboración de su comunidad universitaria ante las afectaciones registradas en la Línea B del Metro y el sistema de transporte público.

El plantel pidió a los alumnos mantener comunicación con su profesorado para informar sobre las dificultades de traslado que pudieran afectar su asistencia o el cumplimiento de sus actividades académicas.

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Al profesorado le solicitó considerar las circunstancias y brindar facilidades académicas pertinentes.

"Particularmente en lo relativo a los horarios de ingreso, el registro de asistencia y los plazos de entrega de actividades, procurando evitar penalizaciones derivadas de situaciones ajenas a la voluntad de alumnado", indicó la FES Aragón en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El campus universitario agradeció la comprensión y disposición de su comunidad.

La FES Aragón se ubica a unas cuadras de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro, la cual está afectada por la suspensión del servicio de trenes.