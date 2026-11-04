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FES Aragón pide comprensión por retrasos en Línea B del Metro

Facultad de Estudios Superiores, exhortó a alumnos y profesores comunicarse por afectaciones en los traslados.

Por: Jonás López

La FES Aragón pidió evitar penalizaciones por retraso de alumnos.
La FES Aragón pidió evitar penalizaciones por retraso de alumnos.Especial FES Aragón

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón hizo un llamado a la comprensión, solidaridad y colaboración de su comunidad universitaria ante las afectaciones registradas en la Línea B del Metro y el sistema de transporte público. 

El plantel pidió a los alumnos mantener comunicación con su profesorado para informar sobre las dificultades de traslado que pudieran afectar su asistencia o el cumplimiento de sus actividades académicas.

Detenido por incendio en Metro Línea B
Detenido por incendio en Metro Línea BEspecial

Al profesorado le solicitó considerar las circunstancias y brindar facilidades académicas pertinentes.

"Particularmente en lo relativo a los horarios de ingreso, el registro de asistencia y los plazos de entrega de actividades, procurando evitar penalizaciones derivadas de situaciones ajenas a la voluntad de alumnado", indicó la FES Aragón en un comunicado difundido en sus redes sociales. 

El campus universitario agradeció la comprensión y disposición de su comunidad.

La FES Aragón se ubica a unas cuadras de la estación Nezahualcóyotl de la Línea B del Metro, la cual está afectada por la suspensión del servicio de trenes.

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