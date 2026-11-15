Trabajadores de Tomza revelan fugas de gas durante sus jornadas en Puebla

Trabajadores de Grupo Tomza en Chachapa, Puebla, denunciaron que han enfrentado fugas de gas LP durante sus jornadas laborales y que las malas condiciones de las pipas representan un riesgo para su seguridad y la de la población. Aunque aseguran que han logrado controlar estos incidentes, consideran insuficientes las capacitaciones que la empresa les ha proporcionado después de accidentes anteriores.

La empresa está relacionada con la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en la Ciudad de México, en septiembre de 2025, y otro incidente en Las Granjas, Morelos, en agosto de 2026.

Uno de los operadores explicó que existe preocupación por la posibilidad de que ocurra una emergencia de mayores dimensiones en la actualidad, debido al deterioro de los vehículos utilizados para transportar el combustible.

“Estamos preocupados porque está en riesgo nuestra vida y la vida de muchas personas”, expresó el trabajador, quien advirtió que una fuga de gas de mayor magnitud o un accidente durante el traslado del combustible podría provocar una tragedia.

De acuerdo con su testimonio, el mantenimiento de las pipas se concentra en componentes como las válvulas, pese a que otras partes de los vehículos también presentan un desgaste considerable.

“Los camiones están en muy mal estado, la suspensión, llantas muy lisas, el chasis, los muelles están en muy mal estado. Entonces, nos puede provocar algún accidente en la carretera”, señaló.

El operador consideró que las reparaciones parciales ya no son suficientes para garantizar la seguridad durante los recorridos y que sería necesario sustituir las unidades.

Respecto a las fugas registradas, reconoció que los trabajadores han logrado atenderlas gracias a los conocimientos adquiridos, aunque cuestionó el alcance de la preparación que reciben.

Las denuncias se suman al conflicto laboral que comenzó el 13 de noviembre en la planta de Chachapa, donde trabajadores suspendieron actividades para protestar por presuntos despidos injustificados y por sus condiciones laborales. Han señalado que los hacen trabajar con unidades de 1999 para distribuir gas LP.

No es la primera vez que los trabajadores de Tomza suspenden actividades. El 17 de septiembre de 2025, alrededor de 40 empleados realizaron un paro en la misma planta por inconformidades relacionadas con el respeto al descanso del día festivo y presuntos malos tratos.

Anteriormente, en agosto de 2021, repartidores de Tomza también participaron en un paro para protestar por la reducción de las comisiones que recibían por la venta de gas LP, derivada de los ajustes en los precios máximos del combustible.