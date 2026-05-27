Cae sujeto que mató a joven de 26 años a plena luz del día

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló este miércoles 27 de mayo la fotografía del hombre que presuntamente asesinó a un joven en el complejo Arboleda en el municipio de San Pedro el pasado mes de abril.

En rueda de prensa, Alejandro Carlín, Vicefiscal de Control y Desarrollo de Procuración de Justicia, informó que el sospechoso fue capturado el 19 de mayo por un robo con violencia, en Durango.

Mencionó que ya se solicitó una orden de aprehensión en contra del presunto agresor por el crimen de Juan Carlos García Núñez.

Alejandro Carlín dio a conocer que el ahora detenido, antes de cometer el asesinato se hospedó en un Airbnb y previo a los hechos estuvo dando un rondín por la zona, en compañía de otra persona.

El pasado 13 de abril, Juan Carlos García Núñez, de 26 años de edad, fue asesinado a balazos a plena luz del día a las afueras del complejo Arboleda, en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió alrededor de las 13:05 horas en el cruce de la avenida Del Roble y el bulevar Botánica, en la colonia Valle del Campestre, mientras Juan Carlos circulaba en dirección oriente a bordo de su camioneta Jeep en color blanco, con placas de circulación TEC-926-A, la cual había sido infraccionada por un oficial de Policía Vial de San Pedro previo al ataque.

Trascendió en su momento que el hombre, originario de Sinaloa, habría recibido al menos cinco impactos de bala, lo que le provocó la muerte en el sitio.

La víctima fue descrita como una persona de complexión delgada, tez morena clara y una estatura aproximada de 1.75 metros. Vestía una camisa color verde militar, pantalón tipo pesquero en color negro y tenis del mismo color. Además, presentaba un tatuaje que se extendía del cuello hacia el hombro derecho.

El ataque ocurrió en una de las zonas más exclusivas del municipio, donde se ubica el complejo Arboleda, que alberga diversos desarrollos comerciales, corporativos y hoteleros.

Cae sujeto acusado de matar a otro afuera del bar Wateke

Días atrás, el hombre señalado como presunto responsable del homicidio de un cliente del bar Wateke, ocurrido el pasado domingo en la colonia Sarabia, en Monterrey, Nuevo León, fue detenido por agentes ministeriales una semana después del ataque armado.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el detenido fue identificado como Neftalí “N”, de 32 años, quien es investigado por el delito de homicidio calificado. La captura se realizó en calles de la colonia Miraflores, también en Monterrey, y posteriormente fue internado en un penal estatal, donde quedó a disposición de un juez de control.

De acuerdo con las investigaciones, la agresión ocurrió al exterior del bar Wateke, ubicado sobre la avenida Cristóbal Colón, en su cruce con Colegio Civil. La víctima, identificada como Gerardo Vázquez, de 39 años, convivía con varias personas dentro del establecimiento, entre ellas el ahora detenido.

Las indagatorias señalan que ambos comenzaron una discusión por motivos aún no precisados y, en medio del altercado, el presunto agresor sacó un arma de fuego y disparó contra Gerardo, causándole heridas de gravedad.

Tras el ataque, el señalado escapó del sitio, mientras que la víctima fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada de emergencia al Hospital Universitario, donde minutos después se confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica.

En el lugar también fue atendido otro hombre que presentaba golpes en la cabeza, aunque no se reportó que tuviera heridas producidas por arma de fuego.

Dos días después del homicidio, autoridades realizaron un cateo dentro del establecimiento, donde aseguraron cinco aparatos DVR utilizados para el almacenamiento de videovigilancia. Las imágenes obtenidas formaron parte de los datos de prueba que permitieron identificar y localizar al presunto responsable.

La Fiscalía detalló que detectives adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Neftalí “N”, quien ya enfrenta el proceso penal correspondiente por su presunta participación en el crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el posible móvil de la discusión que derivó en el homicidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.