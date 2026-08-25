Morena analizará expulsar del partido a Rubén Rocha Moya

El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) analizará expulsar de sus filas al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, consideró que es posible que los órganos internos del partido puedan actuar en contra del político sinaloense.

La causal es que Rocha Moya regresó el pasado fin de semana al gobierno de Sinaloa sin haber consultado al partido y tener abierta una investigación por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la solicitud de extradición por narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos.

Esa es una decisión (la de analizar la expulsión de Rocha Moya) que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo y pues se le está investigando por delitos de los que se le acusan”, destacó Hernández Mora.

Argumentó que, por un lado, está la investigación penal en contra Rocha Moya que realiza la FGR, y por otro lado, la determinación que desde el ámbito político pueda tomar Morena.

Una cosa es lo que le toca a la autoridad, en tanto a lo del partido, pues nosotros no compartimos esa decisión que en su momento él tomó de regresar, pero pues ya los órganos internos decidirán”, apuntó Citlalli Hernández.

La funcionaria partidista fue entrevistada en el marco del evento de anuncio de los primeros coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes serán los candidatos de Morena a las gubernaturas que se renovarán en 2027.

FGR continúa investigando a Rocha Moya

Por Arturo Páramo

El retorno de Rubén Rocha Moya a la gubernatura fue imprudente, pues las investigaciones en su contra por presunto vínculo con la delincuencia organizada continúan, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

No sé cuál fue su decisión, ni tampoco qué fue lo que lo orientó a decir: ‘Ya vuelvo a tomar licencia’. Pero nunca se comunicó con el gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador en funciones”, explicó.

Señaló que la Fiscalía General de la República tiene carpetas abiertas contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, y determinará si hay responsabilidades específicas contra el gobernador con licencia.

La mandataria insistió en que, dado que las indagatorias no se han cerrado, Rocha debe ser sustituido de forma definitiva al frente de la gubernatura.

Ayer, sin explicar los motivos, el Congreso de Sinaloa pospuso la sesión extraordinaria a la que había convocado para definir al gobernador interino. Integrantes del grupo parlamentario de Morena revelaron que no habían sido llamados a alguna reunión privada para ponerse de acuerdo en la designación de una persona de su propio partido.

Por la noche, el Congreso dio a conocer una nueva convocatoria para hoy, a las 8:00 horas.

Indagan a Rocha por crimen organizado

El momentáneo retorno de Rubén Rocha a la gubernatura de Sinaloa no fue pertinente, fue imprudente y no tiene explicación, pues las investigaciones en su contra por presunto vínculo con la delincuencia organizada continúan, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

La titular del Ejecutivo insistió en que el Congreso de Sinaloa debe ser el que a la brevedad deberá determinar quién será la persona que deberá concluir con el periodo de gobierno en la entidad, que concluye el 31 de octubre de 2027.

Si estás bajo investigación, pues yo creo que es mejor separarte del cargo, si es que hay como lo hizo en su primer momento, en su primera decisión. No sé qué llevó al gobernador hoy, otra vez con licencia, a regresar. No he hablado con él, tampoco pienso hablar con él. Pero él tomó una decisión de regresar.