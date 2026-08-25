Sonora suma 5 casos de gusano barrenador al reabrir exportación de ganado

A un día de la reapertura de la frontera a la exportación de ganado mexicano, el número de casos del gusano barrenador del nuevo mundo (GBG) detectados en Sonora subió a cinco, al confirmarse tres infecciones más en el municipio de Álamos, al sur de Sonora.

Este martes, en la actualización del “Informe de casos activos del GBG”, que realiza el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se reportan mil 909 casos activos, al sumarse tres casos más en el municipio de Álamos, al sur de Sonora.

El primer caso en Sonora ocurrió el 19 de agosto en la comunidad de Manihuasa; el 24 de agosto se confirmó el segundo caso en la región serrana de Yécora; y este martes 25, el Senasica reporta ya cinco casos activos, al sumarse tres contagios, para un total de cuatro casos en Álamos y uno en Yécora.

Para evitar la propagación de más casos en Sonora, que tiene en el municipio de Agua Prieta el único punto de exportación de ganado hacia Estados Unidos, el gobierno federal ha dispersado más de 7 millones de moscas estériles en territorio sonorense, incluyendo 2.5 millones de ejemplares en el municipio de Yécora durante el lunes, como medida de control biológico para disminuir la reproducción del gusano barrenador.

Las acciones incluyen rastreo epidemiológico, revisión permanente de ganado, atención y curación de heridas, aplicación de tratamientos preventivos, capacitación a productores y vigilancia en las zonas consideradas de riesgo, además de la liberación estratégica de moscas estériles.

El gobierno de Sonora reiteró el llamado a las y los ganaderos a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar la presencia de larvas o lesiones sospechosas, ya que la detección oportuna permite activar los protocolos y fortalecer la protección sanitaria del hato.