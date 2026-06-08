Estalla nevería en Hermosillo por acumulación de gas; hay ocho heridos

La explosión de una nevería en pleno Centro Histórico de Hermosillo dejó ocho personas lesionadas, una de ellas en delicado estado de salud con quemaduras de primer grado, además de otras heridas por trozos de cristal que salieron proyectados cuando, alrededor de las 15:00 horas, estalló el negocio “El Patio”.

Jorge Orduño, jefe de turno del Departamento de Bomberos de Hermosillo, explicó que la explosión ocurrió por una acumulación de gas en el establecimiento ubicado en la avenida Doctor Ignacio Pesqueira y calle Comonfort, en la colonia Centenario.

“Dejaron una válvula abierta; posiblemente la manipulación no fue la correcta, lo que propició la explosión”, indicó el jefe de turno de Bomberos, quien señaló que esperarán a que el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realice los peritajes para determinar oficialmente la causa del estallido.

En total se reportaron ocho personas lesionadas: tres trabajadores del establecimiento y cinco personas que transitaban por la zona cuando los vidrios salieron proyectados tras la explosión. Una trabajadora de la nevería sufrió quemaduras de primer grado en el rostro y ambas manos.

Los comercios aledaños no registraron daños materiales y el negocio permanecerá fuera de operación.

El lugar quedó acordonado y bajo resguardo de la Policía Municipal para preservar la caja registradora, materiales y otros productos.

En la atención de la emergencia participaron Protección Civil, la Policía Municipal de Hermosillo, la Policía Estatal y el Departamento de Bomberos.