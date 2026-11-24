La justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, señalado como posible integrante de una organización delictiva con presencia en Sinaloa, quien permanecerá bajo jurisdicción de las autoridades nacionales mientras se define su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el detenido enfrenta investigaciones en ambos países por su presunta participación en actividades relacionadas con la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, narcotráfico y delitos en materia de armas de fuego.

La solicitud de extradición deriva de un proceso penal ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde las autoridades estadunidenses buscan enjuiciarlo por conductas que, conforme a la legislación mexicana, corresponden a los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En territorio nacional, “Chapo Isidro” fue detenido e imputado por su probable responsabilidad en la posesión de armas, cartuchos y cargadores reservados para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, precisó que el próximo sábado 28 de noviembre se reanudará la audiencia inicial, en la que un juez federal determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La dependencia aclaró que la petición del gobierno estadunidense no implica la entrega inmediata del detenido, pues deberá cumplir con los requisitos legales y diplomáticos establecidos en el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos.

Mientras se desahoga dicho procedimiento, Fausto Isidro continuará a disposición de las autoridades mexicanas, sujeto a las determinaciones judiciales derivadas de los delitos que se le imputan en el país.

“Chapo Isidro” acumula cinco carpetas de investigación en México

Por David Vicenteño

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, cuenta con cinco carpetas de investigación por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que, por esos delitos, el líder del Cártel de Guasave, con operación en Sinaloa, tiene pendientes dos mandamientos judiciales, órdenes de captura.

En uno de esos procesos, la defensa de Meza Flores logró que la autoridad judicial le concediera un amparo, pero el otro proceso está vigente.

De acuerdo con las investigaciones del Gabinete de Seguridad, el integrante de la célula delictiva afín al Cártel de los Beltrán Leyva, vinculada con Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, cuenta con un historial delictivo por el que es investigado en México y Estados Unidos.

Al respecto, en relación con las actuaciones del país vecino, la Corte Federal para el Distrito de Columbia realizó una solicitud de detención con fines de extradición.