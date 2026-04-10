De estados de la 4T, los mejor evaluados a consejeros del INE

Llevando al límite los tiempos fijados, cuando faltaban diez minutos para que concluyera el plazo, el Comité Técnico de Evaluación (CTE) dio a conocer la lista de las 164 personas aspirantes (82 mujeres y 82 hombres) que avanzan a la tercera fase del proceso, tras asegurar la paridad de género y seleccionar a aquellos con los puntajes más altos.

Puntajes más altos (Hombres)

Los aspirantes a las tres vacantes del Instituto Nacional Electoral (INE) con mayores aciertos en el examen realizado el lunes y con autoadscripciones particulares son:

Bernardo Valle Monroy: 99 puntos (consejero electoral de la Ciudad de México).

Arturo Manuel Chávez López: 99 puntos (director general de Talleres Gráficos de México).

César Ernesto Ramos Mega: 98 puntos (Particularidad: migrante, consejero electoral de la CDMX).

Pedro Rafael Constantino Echeverría: 90 puntos (coordinador de asuntos jurídicos del INE).

Alejandro Romero Millán: 90 puntos (asesor del INE).

Juan Manuel Vázquez Barajas: 88 puntos (Particularidad: LGBTQ+, asuntos jurídicos del INE).

Diego David Valadez Lam: 88 puntos (funcionario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Puntajes más altos (Mujeres) María Fernanda Romo Gaxiola: 86 puntos (funcionaria del INE).

Olga Alicia Castro Ramírez: 85 puntos (consejera del Instituto Electoral de Nuevo León).

Patricia Lozano Sanabria: 85 puntos (consejera electoral del Estado de México).

Martha Alejandra Tello Mendoza: 83 puntos (Particularidad: discapacidad, de la Escuela Judicial Electoral).

Selene Lizbeth González Medina: 83 puntos (consejera electoral de Michoacán).

Liliana Díaz de León Zapata: 83 puntos (vocal ejecutiva de la junta local de SLP). Inclusión y perfiles con autoadscripción Cámara de Diputados. Cámara de Diputados El listado también incluye perfiles con diversas autoadscripciones que buscan garantizar la representatividad en el órgano electoral: Óscar Daniel Rodríguez Fuentes: 83 puntos (Particularidad: LGBTQ+).

Juan Manuel Crisanto Campos: 82 puntos (Particularidad: comunidad indígena).

Mayarí Forno Oliva: 80 puntos (Particularidad: comunidad indígena / migrante).

Armando Hernández Cruz: 80 puntos (Particularidad: discapacidad).

Zaira Alhelí Hipólito López: 75 puntos (Particularidad: comunidad indígena). Se asegura que el examen evaluó, en 329 aspirantes, materias como derecho constitucional, electoral, derechos humanos y perspectiva de género. Asimismo, se registraron tres declinaciones oficiales antes de la calificación final: Juan Carlos Cuevas Ibáñez, Óscar Reyes Rodríguez y Miguel Enrique Lucía Espejo. Hacia la fase de idoneidad y entrevistas Los integrantes de la lista pasarán a la siguiente fase, correspondiente a la evaluación de la idoneidad de los participantes. Después de la revisión de la idoneidad, el Comité Técnico deberá dar a conocer, el próximo lunes, los 100 nombres de los candidatos que pasarán a la etapa de entrevistas. Participan en el CTE Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Selene Cruz Alcalá, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, quienes sesionan de manera privada y comunican sus acuerdos en el citado micrositio: https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx Calendario de cierre del proceso 14 al 16 de abril: Se llevarán a cabo las entrevistas a cargo de los evaluadores.

20 de abril: El CTE entregará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados las tres quintetas con los finalistas.