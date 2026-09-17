Especialista alerta por violencia e impunidad tras asesinatos de estudiantes en Morelos

El asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en un periodo de siete meses evidencia, de acuerdo con la abogada penal y criminóloga Blanca Ivonne Olvera, la necesidad de reforzar las medidas de prevención y los protocolos universitarios para proteger a las mujeres.

La especialista en feminicidio y violencia de género advirtió que, aunque las cifras oficiales reportan una disminución de los asesinatos violentos de mujeres a nivel nacional, persiste una mayor brutalidad en la comisión de feminicidios y elevados niveles de impunidad, particularmente en Morelos.

Lo increíble es que los datos oficiales muestran que los asesinatos violentos de mujeres van a la baja, pero no es coincidente con la brutalidad con la que se están consumando los feminicidios, sin temeridad alguna y tal vez por esta impunidad que se da”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Olvera sostuvo que de 424 feminicidios registrados en Morelos, únicamente 174 cuentan con sentencia, por lo que, de acuerdo con sus datos, existiría un nivel de impunidad de 73 por ciento.

Alertan por patrón de estudiantes asesinadas en Morelos

La abogada cuestionó que, ante los casos de mujeres estudiantes asesinadas, no se hayan fortalecido medidas de prevención ni protocolos específicos dentro de las instituciones educativas.

En Morelos, hay ya un patrón de estudiantes asesinadas, y se debió de haber prendido esta alerta de género y, sin embargo, no vemos que se haga nada de prevención. Igual en la universidad, si ya existe esta violencia, no hay un protocolo de prevención claro”, afirmó.

Olvera también señaló que las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas desde el primer momento con perspectiva de género, a fin de identificar elementos que permitan determinar si se trata de un feminicidio y establecer líneas de investigación adecuadas.

La especialista consideró que la prevención no debe limitarse a la reacción de las autoridades después de que ocurre un asesinato, sino que debe apoyarse en análisis criminológicos que permitan identificar factores de riesgo y posibles patrones delictivos.

Caso Claudia Tacoronte evidencia necesidad de prevención

Al referirse al asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de la Universidad de Granada, Olvera reconoció que la Fiscalía realizó acciones para localizar a un probable responsable, pero consideró que la respuesta institucional debe ir más allá de la investigación de cada caso.

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Desde que se cambió el sistema en 2008, nos dijeron que iban a hacer una política criminal a las fiscalías, a través de softwares, de estudios de criminólogos y esto pues tampoco está en la ley, tampoco se ha cumplido”, sostuvo.

La criminóloga planteó que las fiscalías requieren herramientas de análisis que permitan estudiar los delitos, identificar patrones y generar estrategias de prevención, particularmente cuando existen antecedentes de violencia contra mujeres en una misma región.

Finalmente, Olvera señaló que México ha avanzado en materia legislativa para combatir la violencia contra las mujeres; sin embargo, sostuvo que la existencia de leyes no es suficiente si no se garantiza su aplicación y se mantienen altos niveles de impunidad.