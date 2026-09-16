Manifestantes por femicidio de Claudia Tacorante irrumpen en desfile militar en Cuernavaca

El desfile militar del 16 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, fue interrumpido este martes por una manifestación de alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes exigieron justicia por el feminicidio de Claudia Tacorante, estudiante española que realizaba un intercambio académico en la institución.

Durante el acto cívico-militar con motivo del Día de la Independencia de México, un grupo de jóvenes ingresó al recorrido con pancartas y consignas relacionadas con la violencia contra las mujeres y posteriormente realizó un performance para visibilizar su reclamo.

La movilización ocurrió en medio de la indignación que ha generado entre la comunidad universitaria el asesinato de la joven, ocurrido el pasado 13 de septiembre en Cuautla, Morelos.

Un grupo de aproximadamente seis alumnas de la UAEM, vestidas de rojo y negro, se colocó sobre el pavimento por donde estaba previsto el paso del contingente militar.

Las jóvenes utilizaron pancartas y representaron mediante el performance situaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres y los casos registrados dentro de la comunidad universitaria.

Las manifestantes también lanzaron consignas para exigir que el asesinato de Claudia Tacorante no quede impune y para reclamar acciones que permitan garantizar condiciones de seguridad para las estudiantes.

De acuerdo con la información proporcionada, la UAEM ha registrado cuatro feminicidios de estudiantes, situación que las jóvenes utilizaron como parte de los argumentos de su protesta.

Durante la protesta, elementos de las fuerzas policiales del estado acudieron al lugar para retirar a las jóvenes del espacio donde se desarrollaba el desfile militar.

El retiro de las manifestantes generó momentos de tensión y enfrentamientos entre elementos de seguridad y jóvenes universitarios que se encontraban en el sitio.

La protesta se desarrolló mientras en Cuernavaca avanzaba el programa oficial por las celebraciones de Independencia de México, lo que convirtió la movilización en uno de los momentos que marcaron el desfile de este 16 de septiembre.

Gobierno de Morelos señala coordinación con la Fiscalía

Tras la movilización, el Gobierno de Morelos, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia, informó que mantiene colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado de Morelos, autoridad autónoma encargada de conducir las investigaciones relacionadas con el asesinato de Claudia.

El Poder Ejecutivo estatal señaló que dará seguimiento al expediente dentro de sus atribuciones y que respetará las facultades de la Fiscalía como autoridad ministerial.

La administración estatal no detalló si representantes de las estudiantes fueron recibidos por funcionarios después de la protesta ni informó sobre reuniones específicas derivadas de la movilización.

En su posicionamiento, el gobierno estatal destacó la importancia de atender las demandas de las nuevas generaciones.

“El Poder Ejecutivo reafirma que la construcción de paz también requiere escuchar a las juventudes, atender sus preocupaciones y trabajar de manera conjunta para garantizar sus derechos y avanzar hacia una sociedad en la que todas las mujeres puedan vivir libres y seguras”.

Fiscalía busca a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”

La protesta ocurre mientras continúa la investigación por la muerte de Claudia Tacorante Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla.

La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, conocido con el alias de “El Trompas”, a quien señala como presunto responsable del feminicidio.

De acuerdo con la investigación, el ataque habría ocurrido durante un intento de robo. La estudiante fue agredida con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se desarrollaba la 42ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Las autoridades han señalado que videos de cámaras de seguridad y grabaciones proporcionadas por ciudadanos forman parte de los indicios utilizados para establecer una línea de investigación sobre el posible responsable.

A partir de esos elementos, se puso en marcha un operativo de búsqueda en Morelos y otras entidades, ante la posibilidad de que el sospechoso hubiera abandonado el estado después de que imágenes relacionadas con el caso comenzaran a circular en redes sociales.