"Nadie debería volver en un ataúd", Andalucía analiza intercambios escolares

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, anunció este miércoles que la Junta promoverá que las universidades públicas andaluzas reúnan a la sectorial de internacionalización para elaborar una propuesta de mejora --con el fin de trasladarla al Gobierno de España-- en materia de movilidad internacional tras el asesinato de la estudiante de Granada (UGR) Claudia Tacoronte --de 21 años y universitaria de Ciencias de la Educación-- en el estado de Morelos, en México. En la universidad de este estado fueron asesinadas ya cuatro estudiantes.

La Universidad de Granada (UGR) asegura que "no era conocedora" de feminicidios en esta zona de México y "solo atendía a actualizaciones de la información" realizadas por el Ministerio de Exteriores sobre el estado de Morelos (México). La familia de Claudia, por su parte, hizo público su "enfado" por la organización del intercambio entre la UGR y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en estas condiciones de inseguridad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Paradela apuntó que entre las medidas que estarían encima de la mesa se encuentra una mejora de la comunicación de las alertas en las zonas en las que se prevean intercambios. Es "prematuro", pero "podría haber cambios en el listado" de países con los que cerrar programas de movilidad. Paradela aclaró que los protocolos dependen de las universidades, aunque están elaborados en función de la información que proporciona Exteriores.

Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla. Especial

"Nadie debería volver en un ataúd de una actividad formativa", sentenció el consejero, que calificó el asesinato de un suceso "tremendamente triste" y valoró que la UGR reaccionara "de manera rápida" al suspender otras estancias en el mismo destino de Claudia. Reconoció que el asesinato "nos ha removido a todos --no recuerdo precedentes--" y trasladó de nuevo las condolencias a la familia y a la comunidad universitaria de Granada.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, estuvo en contacto con su homólogo mexicano, quien le garantizó la máxima implicación de México por el asesinato de la estudiante canaria de la Universidad de Granada, Claudia Tacoronte, según informan fuentes de Exteriores.

Albares estuvo en contacto con el canciller Roberto Velasco para abordar el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte. Este le garantizó la "máxima implicación" de México en aclarar este "terrible suceso" y le aseguró que México está comprometido al máximo nivel para resolver el caso.

El ministro Albares agradeció la colaboración, acordaron mantenerse estrechamente en contacto para esclarecer los hechos y que se rindan cuentas ante la justicia. Además, recordó que la Embajada española en México y el Consulado General están "plenamente movilizados y prestando toda la asistencia a la familia de Claudia".