Frentes Políticos / 17 de septiembre de 2026

1. Defensa de la patria. En el 216 aniversario de la Independencia, el liderazgo nacional ratificó la dignidad histórica de México. La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció un firme discurso sobre la soberanía y señaló con orgullo que México jamás será colonia ni protectorado, y que nuestra nación nunca se doblegará ante ningún país extranjero. Acompañada por Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, y de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, la mandataria fortaleció la convicción de que México siempre será independiente y libre. Firmes y dignos.

2. Compromiso total. En el desfile por el 216 aniversario de la Independencia, el general Ricardo Trevilla destacó que la fortaleza de México está en su pueblo y en sus Fuerzas Armadas, cuya preparación cobra sentido al responder a los anhelos de la sociedad. El titular de Defensa subrayó la confianza ciudadana, la unidad nacional y la capacidad institucional para enfrentar los desafíos bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum. El almirante Raymundo Morales, titular de la Marina, habló de soberanía, independencia y defensa. Dos instituciones y una prioridad, servir a México, proteger su destino.

3. Vecindad. Marco Rubio, secretario de Estado de EU, felicitó a México por el 216 aniversario de su Independencia y destacó la cooperación bilateral en comercio y seguridad. Reconoció los desafíos compartidos: la lucha contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, la migración y la violencia de los cárteles, y sostuvo que la administración de Donald Trump busca profundizar la colaboración con México para combatirlos. El gobierno de Claudia Sheinbaum recibe estas palabras con una singular mezcla de felicitaciones y presión. Washington habla de un “nuevo capítulo”, pero advierte que todavía queda mucho por hacer.

4. Primero la salud. El fortalecimiento de la medicina preventiva avanza con firmeza para transformar el acceso a la salud pública en México. Con el liderazgo de Claudia Sheinbaum, la construcción de 12 mil consultorios habilitados para el IMSS-Bienestar, bajo la dirección de Alejandro Svarch, representa un paso histórico para descongestionar los centros médicos. Este esfuerzo conjunto con mandatarios como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, impulsará el programa La Clínica es Nuestra a partir de 2027, garantizando atención ágil y medicamentos a las familias más vulnerables. ¡Bravo!

5. Todas las miradas. El feminicidio de la española Claudia Tacoronte colocó a Morelos bajo escrutinio, y esta vez, internacional. La Fiscalía, encabezada por Fernando Blumenkron, ya obtuvo orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, El Trompas, a quien atribuye responsabilidad en el crimen, mientras videos y testimonios ciudadanos forman parte de los indicios. El costo político recae sobre la administración de Margarita González Saravia, pues España mantiene a Morelos entre las zonas de riesgo para sus ciudadanos, y la Universidad de Granada suspendió el intercambio con la UAEM. La catástrofe estatal se internacionalizó.