Escuelas de Tabasco, bajo asedio del crimen organizado

En Tabasco, la violencia dentro de las escuelas dejó de ser un hecho extraordinario, se volvió algo cotidiano: golpes entre estudiantes, agresiones que no se denuncian por miedo o por cansancio, consumo de sustancias al interior de los planteles, violaciones y, mensajes de grupos criminales colocados en las bardas como si las aulas fueran territorio en disputa.

La radiografía se agrava con un hallazgo que encendió las alertas. En el plantel 4 del Colegio de Bachilleres de Tabasco, ubicado en el municipio de Macuspana, un operativo de “Mochila Segura” permitió el decomiso de más de 50 vapeadores, así como varias bolsas con mariguana y cocaína. El consumo y la distribución de drogas, lejos de ser casos aislados, ya forman parte de la rutina escolar.

A este escenario se suma la reaparición de mantas y cartulinas con mensajes de células del crimen organizado colocadas dentro y en los alrededores de las escuelas. La reacción de autoridades municipales y estatales suele reducirse a retirarlas de inmediato, como si arrancar el papel bastará para borrar el miedo.

Pero en las aulas el mensaje permanece: la violencia no solo rodea a los estudiantes, también se infiltra en su vida diaria, ante un gobierno encabezado por Javier May Rodríguez que prefiere maquillar el problema antes que enfrentarlo a pesar de los constantes llamados de los padres de familia.

Violencia en escuelas no es nueva

Para el doctor Ismael Jiménez Xicoténcatl, presidente de Padres de Familia en la entidad, las alertas no son nuevas, los actos violentos se dan de manera constante que han sido denunciados de forma constante a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del estado; sin embargo, no han sido atendidos.

Han sucedido continuamente y más repetitivamente con un matiz inquietante: lo que se conoce es apenas una parte. Hay casos que ni siquiera trascienden, como el de una niña agredida por una compañera, del que, asegura, no se supo públicamente”.

Ante la falta de respuesta, los padres han tenido que caminar solos el laberinto institucional. Acompañaron recientemente a una madre a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco, pero el avance, es desesperadamente lento. Con el cambio interno en ese organismo, las carpetas “van muy lentas”, sin el acompañamiento necesario, y que, en ocasiones, la única salida es ir directo a la Fiscalía.

Jiménez Xicoténcatl aseguró en entrevista que, al iniciar su gestión, denunciaron más de 200 casos. La autoridad minimizó el problema. Solo después de la presión se admitió, ya al cierre del ciclo escolar, que la cifra sí supera los 200 reportes.

El punto es grave: el reconocimiento llegó tarde, cuando el daño ya estaba hecho y el mensaje para las escuelas fue demoledor, aguanten, resuelvan como puedan”.

Aseguró que el propio testimonio evidencia el vacío de prevención, aunque existe un programa de apoyo, USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) en Tabasco brinda atención técnica y pedagógica a alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) integrados en escuelas de educación básica, pero no alcanza.

En algunas escuelas no hay personal. En otras, los contratos duran seis meses y se terminan como si la violencia tuviera calendario. Este problema es a diario”.

Padres buscan ayuda en instancias federales

A falta de respaldo estatal, los padres han buscado apoyo con instancias externas como la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar), para impulsar pláticas preventivas y acompañamiento.

Ahora estamos también tocando la puerta de la Marina, porque ellos van a iniciar o unas conferencias en las escuelas, precisamente porque ya les llegó al oído. Esto ya lo tienen a la puerta, ya les llegó, como dicen hasta aquí. Entonces han tratado de ver que ellos también coadyuven con los psicólogos, con muchas otras cosas que se pueden hacer y vamos a tocar la puerta con ellos ahora que acaban de cambiar la almirante aquí en el estado para ver si podemos hacer sinergia y equipo, porque no es de una sola persona ni es de un solo equipo. Tenemos que actuar todos, sociedad, padres de familia, maestros, pero también el gobierno”.

Al concluir, el presidente de padres de familia en la entidad, Jiménez Xicoténcatl, señaló que ante la falta de presupuesto y apoyo en las escuelas han tenido que realizar gestiones directamente ante la Presidencia de la República, mediante oficios en atención ciudadana, un trabajo que, subrayó, debería asumir la administración de May Rodríguez.

Mientras tanto, acusó, el gobierno estatal pretende enfrentar la violencia escolar con discursos y cifras maquilladas, en lugar de acciones reales que protejan a los estudiantes.

RLO