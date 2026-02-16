El 14 de febrero, no fue de Día del Amor sino el más violento del fin de semana

Con 44 personas asesinadas, el sábado 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, fue el más violento del fin de semana, en el que se cometieron 122 homicidios dolosos, 41 el viernes y 37 el domingo pasado, de acuerdo con la compilación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras preliminares de este delito establecen que Guanajuato fue nuevamente la entidad con mayor violencia letal, con 17 personas asesinadas. Le siguen Veracruz con 13 homicidios dolosos, Sinaloa con 9 asesinatos; así como Baja California, Estado de México y Puebla con 7 casos por entidad.

El informe Víctimas reportadas por delito de homicidio, Fiscalías Estatales y Dependencias Federales, estableció que durante el fin de semana pasado hubo 6 casos en Chihuahua y Chiapas.

Jalisco, Nuevo León y Tabasco reportaron 5 homicidios dolosos, por entidad; en Colima, Nayarit, Oaxaca y Sonora se cometieron 4 asesinatos, por estado, en los tres días.

En Guerrero y Morelos se reportaron 3 casos por entidad, y 2 en Baja California Sur, Hidalgo y Michoacán, también por estado, durante el fin de semana.

El informe de Secretariado establece que en la primera quincena de febrero fueron asesinadas 639 personas, para un promedio de 42.6 casos al día, de acuerdo con las cifras preliminares.

Hallan dos cuerpos embolsados en Tlaxcala

Dos cuerpos fueron encontrados sin vida, con huellas de violencia y embolsados en un predio baldío en el barrio de San Nicolás en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades del hallazgo de dos cuerpos, un hombre y una mujer que se encontraban inertes en bolsas de plástico. Al lugar acudieron los servicios de emergencia, paramédicos confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la policía municipal acordonaron el predio para preservar la escena del crimen, así mismo personal de la Fiscalía General de Justicia acudieron para recabar indicios, ya que todo apunta que fue una agresión directa contra las víctimas.

Hasta el momento, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y los cadáveres presentaban posibles huellas de descomposición. Personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a la morgue correspondiente.

