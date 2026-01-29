Escoltado, trasladan al diputado de MC, Sergio Torres, a un segundo hospital

El diputado Sergio Torres Félix fue autorizado para ser trasladado a otro hospital con mayor capacidad médica, luego de que el neurocirujano tratante confirmara que su estado de salud es estable, condición indispensable para permitir su movilización, informó María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La legisladora precisó que el estado del diputado se mantiene como “estable dentro de lo grave”, una situación que, aunque delicada, representa una señal de esperanza para su recuperación tras el ataque armado del que fue víctima.

Guerra Ochoa explicó que el traslado a una unidad médica con mejor infraestructura fue evaluado y avalado directamente por el especialista en neurocirugía, quien determinó que el paciente contaba con las condiciones clínicas necesarias para realizar el movimiento sin comprometer su vida.

El neurocirujano aceptó el traslado porque Sergio debía estar estable para poder autorizarlo”, señaló la presidenta de la Jucopo al referirse a la decisión médica.

El traslado a una unidad médica con mejor infraestructura fue evaluado y avalado directamente por el especialista en neurocirugía. Cuartoscuro: José Betanzos Zárate

Respaldo institucional

Durante su declaración ante medios de comunicación, María Teresa Guerra destacó la fortaleza personal del legislador y expresó confianza en su capacidad de resistir el proceso médico.

Sergio es fuerte y estamos apostando a que esa fuerza que ha tenido le permita seguir resistiendo. Está dando la pelea”, afirmó.

Asimismo, reconoció el ambiente de preocupación que prevalece en el Congreso local y envió un mensaje de solidaridad a la familia del diputado, particularmente a su hija, hermanas y sobrinos, quienes han permanecido atentos a su evolución médica.

La prioridad es la salud

Al ser cuestionada sobre los avances en las investigaciones y la posible detención de personas, tema mencionado previamente en la conferencia matutina del Gobierno de México, Guerra Ochoa subrayó que, para el Poder Legislativo, la prioridad absoluta ha sido el estado de salud de su compañero.

No obstante, hizo un llamado firme a las autoridades competentes para que el caso no quede impune y se garantice el acceso a la justicia.

asc