Despegar, socio oficial de NYC Tourism + Conventions, une a México y NYC rumbo al Campeonato del Mundo

La colaboración forma parte de una estrategia conjunta para fortalecer la conexión turística entre México y Nueva York, dos de los lugares protagonistas del Campeonato del Mundo 2026. El primero será sede del partido inaugural y el segundo, del gran final del torneo.

"Nos entusiasma ser parte de este acuerdo que celebra el espíritu global y la energía que caracteriza tanto a Nueva York como a la Ciudad de México. Desde Despegar seguimos apostando por alianzas que inspiran a más personas a viajar, explorar y vivir el mundo a través del deporte, la cultura y la hospitalidad", señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

De acuerdo con datos de Despegar, el interés de los viajeros mexicanos por Nueva York viene creciendo de manera sostenida. Durante el verano 2025, las búsquedas hacia la ciudad aumentaron un 36 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, y el interés de los viajeros tuvo un pico sin precedentes a fines de mayo con un aumento del 231 % frente al 2024.

"Como principal puerta de entrada del país para los viajes internacionales y sede de la final del Campeonato del Mundo 2026, Nueva York será el lugar para estar el próximo verano", afirmó Julie Coker, presidenta y CEO de New York City Tourism + Conventions. "Ya seas fanático del futbol o simplemente quieras disfrutar de toda la propuesta cultural y de entretenimiento que ofrecen los cinco distritos, los invitamos a visitar NYC, donde el mundo viene a jugar. No se lo van a querer perder".

A través de esta alianza, Despegar tendrá presencia en la campaña de medios de NYC en México durante el próximo semestre, con el objetivo de inspirar a más viajeros a descubrir Nueva York y posicionar a ambos destinos como referentes del turismo, la cultura y el deporte.

Esta colaboración refuerza el compromiso de Despegar con impulsar el turismo internacional y conectar a los viajeros con experiencias únicas, consolidando su liderazgo como aliado estratégico de los destinos más emblemáticos del continente.