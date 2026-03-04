Diseñar en la era del algoritmo: el interiorismo redefine su propio oficio

La evolución del interiorismo se ve especialmente visible en las fases iniciales del proceso creativo. "La inteligencia artificial permite generar referencias visuales, explorar ideas preliminares y producir renders hiperrealistas e incluso videos inmersivos en tiempo real. La experimentación es más ágil, la integración más rápida y la validación de propuestas ocurre con mayor eficiencia", asegura Rocío Sancho, directora del Departamento de Diseño de Interiores de UDIT. También en la parte operativa se percibe el impacto: documentación técnica automatizada, presupuestos optimizados y generación inmediata de alternativas de diseño.

Pero la aceleración tecnológica trae consigo una exigencia mayor: criterio. La herramienta responde a instrucciones; no sustituye el conocimiento profundo de materiales, iluminación, escala o volumetría. Sin una base sólida, el resultado puede ser visualmente impactante pero conceptualmente vacío o técnicamente inviable.

La relación entre diseñador y cliente también está cambiando. Hoy el cliente puede visualizar su espacio con un nivel de realismo que reduce la incertidumbre y facilita la toma de decisiones. El proceso se vuelve más colaborativo y participativo. Sin embargo, implica un desafío: cuando las imágenes son demasiado perfectas, pueden generar expectativas difíciles de materializar si no existe una guía profesional que traduzca esa visión digital a la obra física con precisión y meticulosidad. La ejecución en sitio sigue siendo un ejercicio profundamente humano, donde el detalle, la adaptación y la sensibilidad no pueden delegarse a un algoritmo.

En este nuevo escenario, el perfil del diseñador de interiores evoluciona hacia una combinación de creatividad, pensamiento estratégico y dominio tecnológico. El manejo de entornos BIM, herramientas de visualización avanzada y sistemas de generación asistida por inteligencia artificial será imprescindible, pero igual de relevante será la capacidad de integrar estas tecnologías en flujos de trabajo coherentes y formular instrucciones eficaces. Las tareas repetitivas tenderán a automatizarse, mientras que el valor profesional se concentrará en la definición conceptual, la experiencia del usuario, la consultoría y la toma de decisiones complejas.

La inteligencia artificial también abre oportunidades relevantes en materia de sostenibilidad. La optimización energética puede ser más precisa y rápida; el cálculo exacto de materiales reduce desperdicios; la comparación de productos según su huella de carbono o ciclo de vida facilita decisiones más responsables. La eficiencia ya no es solo económica, sino ambiental.

El reto, advierte Sancho, está en la formación. El mayor riesgo es creativo: debilitar las capacidades de análisis si la herramienta sustituye al pensamiento crítico. Desde UDIT, la integración de la IA se plantea como parte de metodologías que combinan experimentación digital con una sólida base cultural, artística y teórica. La tecnología debe potenciar el concepto, no reemplazarlo.

La industria se perfila más ágil, colaborativa y orientada a la eficiencia, con un enfoque creciente en bienestar, salud del usuario y economía circular. En un entorno donde los algoritmos aceleran procesos, el verdadero valor del diseñador residirá en algo que sigue siendo profundamente humano: comprender cómo se habita el espacio y convertir esa comprensión en decisiones con sentido.