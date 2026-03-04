Formerra nombra a Tom Kelly como nuevo consejero delegado

Ejecutivo con más de 30 años de experiencia en materiales especializados y de ingeniería, Tom es conocido por liderar equipos para impulsar un crecimiento diferencial y por construir organizaciones de alto rendimiento preparadas para el éxito a largo plazo. La anterior CEO, Cathy Dodd, continuará como asesora especial del consejo y seguirá siendo inversora en la compañía.

Tom aporta una amplia experiencia comercial, en cadena de suministro y en distribución, con una sólida trayectoria en la expansión de empresas globales en el sector de materiales de ingeniería. Tras desempeñar cargos anteriores en Cabot Microelectronics y Chemtura, su puesto más reciente fue el de vicepresidente sénior de Materiales de Ingeniería en Celanese, donde lideró iniciativas comerciales y operativas clave en polímeros de ingeniería y segmentos especializados. Aporta una sólida combinación de liderazgo, conocimiento del sector y experiencia en cadena de suministro a su nuevo cargo como CEO de Formerra.

"Formerra ha construido una reputación extraordinaria como organización de venta técnica y por situar a los clientes en el centro, respaldada por personas excepcionales y socios proveedores dentro del ecosistema de materiales de ingeniería", afirmó Tom Kelly. "Me entusiasma la oportunidad de aprovechar sus fortalezas y acelerar capacidades en nuevas geografías y materiales adyacentes. Seguiremos invirtiendo en nuestro equipo, en nuestra red de distribución y en nuestro portafolio de productos para reforzar la posición competitiva global de Formerra".