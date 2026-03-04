Operativos contra crimen organizado: Caen ocho y decomisan unos 23 mil cartuchos útiles

Una serie de operativos contra el crimen organizado se llevaron a cabo en los municipios de Matamoros y San Fernando, Tamaulipas, con el resultado de ocho personas detenidas, así como el aseguramiento de armamento, cerca de 23 mil cartuchos útiles, vehículos y carros tanque utilizados para el huachicol.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones se realizaron con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades estatales.

Uno de los operativos más relevantes ocurrió en Matamoros, donde la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército y la Guardia Nacional, ejecutaron el cateo de dos inmuebles.

En el lugar fueron capturadas cinco personas y se decomisaron uniformes pixeleados, dos armas largas, seis cargadores, 21 dispositivos electrónicos y tres vehículos.

Artículos decomisados en operativos contra el crimen organizado en Tamaulipas Foto: Especial

De manera paralela, personal de la Marina, en coordinación con la FGR y la Fiscalía Estatal, aseguraron otro inmueble en acciones contra el tráfico ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol.

En este operativo se detuvo a dos personas y se decomisaron dos armas largas, dos cargadores, 42 carros tanque, 15 contenedores, 34 tractocamiones, siete remolques tipo caja seca y tres motobombas.

Tanques utilizados para el almacenamiento de huachicol Foto: Especial

Estos aseguramientos representan el segundo golpe de las autoridades federales y militares en ese municipio fronterizo, luego de la detención de Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, alias “El Lexus” o “El Toño”, identificado como jefe de una célula de sicarios denominada “Operativa Ranger”, la cual forma parte del brazo armado de la facción de Los Ciclones, que en su momento fue liderada por Armando Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, “El Mata Amigos”.

El segundo operativo se realizó en el municipio de San Fernando, ubicado en la zona central del estado y controlado por una facción del Cártel del Golfo, actualmente aliada con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En este hecho se reportó la detención del operador de un tractocamión que transportaba 22 mil 960 cartuchos de diferentes calibres, así como un teléfono celular.

Artículos decomisados en operativos contra el crimen organizado en Tamaulipas Foto: Especial

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Estos operativos forman parte de la jornada nacional desplegada en diversas entidades del país con el objetivo de combatir el narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

Por el momento, todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Investigador, instancia encargada de integrar las carpetas de investigación y definir su situación jurídica.

