Escándalo en el Congreso de Michoacán: Meten banda al pleno para tocar narcocorrido

"Tiene experiencia al brincar... Se quedaron con las ganas... Se les peló Baltazar... "

Así es como el salón del pleno del Congreso de Michoacán se convirtió en un escenario de apología del delito luego de que el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PT Baltazar Gaona, permitiera el ingreso de una banda para interpretar el corrido Se les peló Baltazar, que celebra a un socio del narcotraficante "El Mayo" Zambada.

El momento fue capturado por la cámara de un celular, mientras el legislador disfruta del corrido incluso empuña y alza su mano izquierda, mientras a su lado se encuentra el líder sindical del Congreso Rogelio Andrade y personal de servicios parlamentarios.

Previo a ingresar al salón del pleno, en el patio del recinto legislativo se llevó a cabo una comida para el personal del Congreso con motivo del Día del Padre, espacio donde también tocó la banda..

Reproducir El hecho, grabado en video, desató la indignación de legisladores locales,

El hecho desató descontento entre diputados locales, quienes califican el acto como una "vergüenza" y exigen revisar la permanencia de Gaona García frente a la mesa directiva.

"Es una vergüenza que esta persona que eligieron, porque yo no le di mi voto, esté actuando así. Él no representa a los 40 diputados, las acciones no representan la mentalidad de cada uno de nosotros. El Poder Legislativo es el órgano más serio que tenemos ahorita y lo han agarrado como a un salón de fiestas", criticó Sandra Olimpia Garibay Esquivel, diputada local de Morena.

La legisladora subrayó la contradicción de que, mientras el estado exige seguridad, el presidente del Congreso promueva la cultura delictiva.