Asesinan a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz

La mañana del sábado 7 de febrero, un hombre fue asesinado a balazos en la zona conocida como Paso del Águila, municipio de Zongolica, Veracruz. Horas después se confirmó que la víctima era Raúl Hernández Sánchez, hermano de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Norma Estela Hernández Sánchez, y del excandidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo (PT), Crispín Hernández Sánchez.

De acuerdo con reportes preliminares, habitantes de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al arribar, corporaciones de seguridad localizaron un vehículo detenido con un hombre herido en su interior.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a la víctima al Hospital Rural IMSS Bienestar, donde se confirmó que llegó sin signos vitales. Posteriormente se notificó su fallecimiento.

El sitio fue acordonado para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía Regional realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

El político veracruzano Héctor Yunes Landa expresó su preocupación al conocerse la noticia:

Es muy triste y preocupante que lo mismo corre la sangre de los veracruzanos en la Huasteca Alta que en la Olmeca, pasando por las otras siete regiones del estado, sin tener para cuándo se detenga”

Antecedentes de violencia contra la familia Hernández

Este hecho se suma a un atentado previo contra Crispín Hernández Sánchez, ocurrido la madrugada del 1 de abril de 2025, cuando era candidato a la alcaldía de Mixtla de Altamirano por el PT.

En aquella ocasión, un vehículo de su propiedad fue atacado a balazos e incendiado en la comunidad de Xochila. Aunque no se reportaron personas lesionadas, la camioneta quedó completamente calcinada. El ataque ocurrió mientras su hermana Norma Estela ejercía como presidenta municipal.

Investigación en curso

La Fiscalía Regional de Zongolica abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato de Raúl Hernández Sánchez. Entre las diligencias se incluyen entrevistas a testigos, análisis balístico y revisión de cámaras de seguridad en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado si el ataque estaba dirigido específicamente contra la víctima o si se trató de un hecho relacionado con la violencia que afecta a la región.