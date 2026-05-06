Denuncian “masculinización” del INE; consejera impugna ante el Tribunal Electoral

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Rita Bell López Vences, interpuso un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para controvertir las recientes designaciones unilaterales realizadas por la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, a quien acusa de "masculinizar de facto" la estructura operativa del INE.

El recurso de impugnación, identificado con el oficio INE/CE/RBLV/060/2026, señala que las designaciones efectuadas los días 22 y 28 de abril de 2026 para integrar la Junta General Ejecutiva (JGE) —el órgano ejecutivo supremo del INE— violan flagrantemente el principio constitucional de "paridad en todo".

Según el documento, de los 10 nombramientos realizados para áreas clave como Fiscalización, Administración y Organización Electoral, nueve recayeron en hombres y solo uno en una mujer (Anahí Silva Tosca en la Dirección Jurídica).

La consejera López Vences argumenta que este desequilibrio no es un error administrativo, sino una política que desplaza a las mujeres del núcleo donde se toman las decisiones presupuestales y técnicas más relevantes del país.

En el texto, la consejera afirma de forma contundente que “...al recaer la mayoría de estas designaciones exclusivamente en hombres, la responsable masculinizó de facto la toma de decisiones, entregando mayoritariamente a un solo género el monopolio del derecho a voto en las determinaciones finales.”

JCS