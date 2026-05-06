Participa IMSS en simulacro nacional

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a nivel nacional tiene 230 mil 637 trabajadores de la salud disponibles ante una eventual emergencia.

En cuanto a infraestructura hospitalaria, reportó que cuenta con mil 589 camas censables en la Ciudad de México; 942 en el Estado de México y un total de 10 mil 247 a nivel nacional.

Zoé Robledo conversa con personal de Protección Civil del IMSS durante el Simulacro Nacional 2026 en Ciudad de México. IMSS

En el marco de su participación en el Simulacro Nacional 2026, también indicó que desde el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), en tiempo real se dio seguimiento y evaluación a los daños ocasionados por el hipotético sismo.

📊 Informe de Capacidad Operativa: Simulacro Nacional 2026 👨‍⚕️ Fuerza de Tarea 230,637 Trabajadores de la salud disponibles a nivel nacional. 🏥 Infraestructura Médica 10,247 Camas censables totales en el país. 🏢 Inmuebles Participantes 6,184 Unidades médicas y administrativas evacuadas con éxito. 📍 Foco de Acción (Guerrero) +228,000 Personas movilizadas en el epicentro simulado.

“De manera inmediata se hizo comunicación con cada uno de los centros en los estados para verificar el impacto”.

EL SIMULACRO

En todo el país, el IMSS realizó la evacuación de su personal en 6 mil 184 inmuebles médicos y administrativos inscritos en la plataforma de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Zoé Robledo encabezó la supervisión de protocolos de evacuación y Protección Civil del IMSS durante el Simulacro Nacional 2026 en CDMX. IMSS

5 mil 680 fueron unidades médicas, incluyendo instalaciones rurales.

Las 32 entidades federativas reportaron participación activa durante este ejercicio, destacando el estado de Guerrero, considerado como epicentro simulado, con una movilización superior a 228 mil personas.

IMSS

En la zona metropolitana del Valle de México, el Seguro Social, desplegó a 230 mil 637 profesionales de la salud, de los cuales 35 mil 504 fueron en la Ciudad de México, donde en las oficinas centrales del IMSS, el simulacro estuvo encabezado por el director general, Zoé Robledo.