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Participa IMSS en simulacro nacional

El IMSS movilizó a más de 230 mil trabajadores de la salud durante el Simulacro Nacional 2026 y evaluó daños hipotéticos en tiempo real.

Por: Patricia Rodríguez Calva

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Zoé Robledo encabezó las actividades del Simulacro Nacional 2026 en oficinas centrales del IMSS junto con personal de Protección Civil en CDMX.IMSS

prc@gimm.com.mx

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que a nivel nacional tiene 230 mil 637 trabajadores de la salud disponibles ante una eventual emergencia.   

En cuanto a infraestructura hospitalaria, reportó que  cuenta con mil 589 camas censables en la Ciudad de México; 942 en el Estado de México y un total de 10 mil 247 a nivel nacional. 

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Zoé Robledo conversa con personal de Protección Civil del IMSS durante el Simulacro Nacional 2026 en Ciudad de México.IMSS

En el marco de su participación en  el Simulacro Nacional 2026, también indicó que  desde el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), en tiempo real se dio seguimiento y evaluación a los daños ocasionados por el hipotético sismo. 

📊 Informe de Capacidad Operativa: Simulacro Nacional 2026

👨‍⚕️ Fuerza de Tarea

230,637

Trabajadores de la salud disponibles a nivel nacional.

🏥 Infraestructura Médica

10,247

Camas censables totales en el país.

🏢 Inmuebles Participantes

6,184

Unidades médicas y administrativas evacuadas con éxito.

📍 Foco de Acción (Guerrero)

+228,000

Personas movilizadas en el epicentro simulado.

Fuente: Reporte Institucional IMSS - Centro Virtual de Operaciones (CVOED)

“De manera inmediata se hizo comunicación con cada uno de los centros en los estados para verificar el impacto”. 

EL SIMULACRO

En todo el país, el IMSS realizó la evacuación  de su personal  en 6 mil 184 inmuebles médicos y administrativos inscritos en la plataforma de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

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Zoé Robledo encabezó la supervisión de protocolos de evacuación y Protección Civil del IMSS durante el Simulacro Nacional 2026 en CDMX.IMSS

5 mil 680 fueron unidades médicas, incluyendo instalaciones rurales.  

Las 32 entidades federativas reportaron participación activa durante este ejercicio, destacando el estado de Guerrero, considerado como epicentro simulado, con una movilización superior a 228 mil personas. 

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IMSS

En la zona metropolitana del Valle de México, el Seguro Social, desplegó a 230 mil 637 profesionales de la salud, de los cuales 35 mil 504 fueron en la Ciudad de México, donde en las oficinas centrales del IMSS, el simulacro estuvo encabezado por el director general, Zoé Robledo. 

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