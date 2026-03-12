¡Es la boa! Cae del cielo serpiente en pleno Centro Histórico de Morelia | VIDEO

Un video causó conmoción en redes sociales luego de que un peligroso animal cayera literalmente del cielo en pleno Centro Histórico de Morelia, la capital del estado de Michoacán.

Así es, en el material grabado desde una cámara de seguridad se puede ver como el día transcurre de lo más normal, cuando de repente presuntamente desde lo alto de una vivienda cae el animal rastrero.

El acontecimiento se presentó el pasado martes 10 de marzo de acuerdo con la videograbación que pertenece a un inmueble de la capital michoacana. En las imágenes se observa al reptil caer desde el techo hasta la banqueta justo cuando un auto iba saliendo de una de las calles de la zona y que estuvo a nada de atropellar.

Tras caer, un hombre adulto mayor se asusta luego de que el reptil se posicionara junto a él, por lo que rápidamente ingresó a su domicilio. Acto seguido el animal intenta cruzar la calle justo cuando otro vehículo transitaba.

De esta forma, por segunda vez pudo salvarse ya que el conductor se percató de su presencia haciendo alto total, dejando transitar a la víbora, la cual se resguardó debajo de otro automóvil que se encontraba estacionado en el sitio.

Aunado a esas imágenes, peatones que caminaban por el lugar se percataron de la presencia del animal, por lo que optaron por retirarse para evitar algún incidente, mientras que otros curiosos salieron a buscarla con el fin de atraparla o cerciorarse que seguía en la zona y hablar a las autoridades.

Tras lo ocurrido se desconoce que especie es o si representa algun tipo de peligro para los habitantes de lugar, así como cuál fue el destino final del animal o si alguna autoridad especializada acudió a su rescate.

