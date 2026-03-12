Menos registros patronales no implica pérdida de empleo: IMSS

El registro patronal es la clave que identifica a un empleador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya sea persona física o moral, y que permite realizar trámites relacionados con la afiliación de sus trabajadores, como altas, bajas y modificaciones salariales.

Menos registros patronales no significa menos empleo ni menos actividad económica, muchas veces se trata de ajustes administrativos, fusiones, término de obras o cambios regulatorios y fiscalización, aclaró Eduardo Alcaraz Prous, titular de la Unidad de Incorporación del Seguro Social.

Prueba de lo anterior, dijo, es que, por primera vez, hay más registros asociados a personas morales que a personas físicas. Además, en febrero de este año, se registró la mayor creación mensual de puestos de trabajo afiliados al IMSS en toda la historia.

La percepción es que el incremento o el decremento de lo que vaya pasando con la salida de registros patronales implica la destrucción de empleo, la verdad es que no tiene una relación directa. Tú puedes tener disminución de registros patronales por fusiones de empresa, por cambios administrativos o legales y eso no implica que se destruyó el empleo”

El número de registros ha venido disminuyendo, pero no la cifra de puestos de trabajo afiliados al Instituto ni los ingresos al Instituto”, aseveró.

En entrevista, recordó que, de acuerdo con la Ley del Seguro Social y el Reglamento en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, a cada patrón se le asigna un registro patronal en el municipio o entidad donde se encuentra su centro de trabajo. Así, un mismo patrón puede tener varios establecimientos bajo un solo registro patronal, siempre que se encuentren dentro de la misma jurisdicción, esto significa que el número de registros patronales no necesariamente coincide con el número de centros de trabajo o empresas existentes.

“Por ejemplo, una cadena comercial puede contar con decenas o incluso cientos de establecimientos en una misma ciudad, pero operar todos bajo un solo registro patronal ante el IMSS. En estos casos, la apertura de nuevas sucursales aumenta los puestos de trabajo afiliados, pero no modifica el número de registros patronales”.

Subrayó que la única excepción para el caso de registro patronal es el sector de la construcción que debe contar con un registro patronal para cada obra, “si tengo 10 edificios en construcción debo tener 10 registros patronales”.

Otro fenómeno que produjo una dinámica de altas y bajas de registros patronales fue la reforma de subcontratación en 2021 cuando se generaron un número importante de registros patronales ya que muchas personas lo dieron de alta para cumplir con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE).

“Entonces esas empresas crearon registros pensando que les aplicaba y cuando fue pasando el tiempo y vieron que no les aplicaba empezaron a dar de baja esos registros que crearon”, contó Alcaraz Prous.

En tanto, Gonzalo Virgilio Castillo, coordinador de Planeación y Evaluación del IMSS advirtió que la institución emprende diariamente una fiscalización inteligente para registros patronales que consiste en llevar un monitoreo de altas y bajas, seguimiento de los trabajadores y las migraciones a otros registros patronales.

Detección de conductas atípicas, que no son acordes, empezamos actos de fiscalización que pueden derivar en la baja de registros patronales para salvaguardar el patrimonio del instituto y los derechos de los trabajadores”

Adicionalmente, desde el segundo semestre de 2024, el IMSS implementó una serie de validaciones adicionales con el SAT para evitar simulaciones laborales. Esto redujo la apertura de registros de personas físicas, pero el número de bajas es igual al observado históricamente, añadió.

Suma de empleos y registros patronales

Según datos del Seguro Social, al cierre del primer mes de este 2026, se registraron 22 millones 500 mil puestos de trabajo, en febrero el número marcó un récord de 22 millones 691 mil, lo que significó una variación mayor de 182 mil 778 puestos de trabajo, de los cuales 157 mil 882 fueron puestos tradicionales y 24 mil 896 corresponde al registro de trabajadores de plataformas digitales.

Castillo Patlán explicó que mes a mes hay una variación de registros patronales de 15 o 16 mil altas y bajas sobre el millón de registros patronales que hay actualmente registrados ante el IMSS.

Sobre las plataformas digitales y los beneficios que ha generado para los trabajadores que dependen de este tipo de trabajo, el coordinador de Planeación y Evaluación del IMSS resaltó que tras la prueba piloto que inicio en julio del año pasado se cuenta con un registro de 160 mil puestos de trabajo que, pese a que tuvo una variación a la baja respecto a diciembre pasado, de 40 mil cuando se contabilizaron 200 mil, tuvo que ver con la temporada invernal

Esta reforma lo que apoya es que las personas que hacen temas de delivery estén protegidas ante un posible riesgo de trabajo porque esta actividad en la ciudad en moto los expone a accidentes, antes de la reforma no tenían un aseguramiento que les permitiera recibir una atención medica tras un percance, hoy en da todos los que están activos si tienen un accidente se encuentran protegidos”, sostuvo.

RLO