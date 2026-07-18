Ernesto Ruffo continúa en audiencia por presunto huachicol fiscal

La audiencia inicial del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continuaba este sábado ante una jueza de control, luego de que la diligencia, realizada por videoconferencia, fuera suspendida en al menos cinco ocasiones mediante recesos decretados durante su desarrollo, de acuerdo con fuentes judiciales.

La audiencia es encabezada por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, quien inició la sesión el viernes a las 13:00 horas. Ese mismo día ordenó un primer receso hasta las 19:00 horas y, posteriormente, durante la madrugada y la mañana de este sábado, se decretaron nuevos descansos que retrasaron el avance de la comparecencia.

Las fuentes consultadas señalaron que el más reciente receso ocurrió entre las 08:00 y las 09:00 horas. Concluida esa pausa, la diligencia fue reanudada.

Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) expone el presunto esquema de operación atribuido a Ruffo Appel y a sus coimputados. El Ministerio Público Federal sostiene que formaban parte de lo que considera la mayor red de huachicol fiscal detectada hasta ahora en el país.

Mientras la comparecencia continúa, en las inmediaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en el Centro de la Ciudad de México, permanece un operativo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina.

El convoy, conformado por varias camionetas, se mantiene en espera ante la posibilidad de que, una vez concluida la audiencia y en caso de que la autoridad judicial así lo determine, el exmandatario estatal sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.